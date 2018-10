Het themapark WitchWorld Almere is definitief van de baan. Het park zou worden gerealiseerd langs de snelweg A6 in de nieuwbouwruïne ‘Kasteel van Almere’ en het omliggende grondgebied. Initiatiefnemer Ton Theunis sloot, onder voorbehoud van financiering, in oktober 2015 een koopovereenkomst met eigenaar Gravin bv. Theunis is er niet in geslaagd de investering rond te krijgen. Volgens een verklaring van WitchWorld ligt de focus van de gemeente Almere bij de ontwikkeling van de Floriade en de realisatie van een educatief botanisch park, Eden Holland.

Het thema van WitchWorld was gebaseerd op de legende van de Gravin van Almere, door Ton Theunis bedacht en geschreven. Theunis is teleurgesteld over de ontbrekende support van het stadsbestuur. In de Almere Haven staat het Kasteel van Almere, een half afgebouwd kasteel. De bouw startte in 2000, maar werd door projectontwikkelaar Thijs Blom in 2002 stilgelegd wegens geldgebrek. Het pand werd daarop door de Rabobank verkocht aan een maatschap van bouwontwikkelaars Vink en Van der Graaf, Gravin bv. Bron: Het Financieele Dagblad.