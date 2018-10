Lansingerland omarmt VHG-concept De Levende Tuin

Steeds meer gemeenten zetten zich actief in om in te spelen op de gevolgen van de klimaatverandering. Een van die gemeenten is de gemeente Lansingerland in Zuid-Holland. Met de campagne ‘Tuin van de Toekomst’ vraagt de gemeente aandacht voor vergroenen in de openbare én particuliere ruimte. Het VHG-concept De Levende Tuin vormt daarbij een handig instrument om bewoners én professionals te inspireren. Op 25 oktober leverde Branchevereniging VHG een bijdrage aan de inspiratiesessie voor hoveniers uit Langsingerland en omstreken.

De gemeente Lansingerland speelt in op de klimaatverandering en kijkt hoe de openbare buitenruimte groener en toekomstbestendiger ingericht kan worden. Naast thema’s als een grotere biodiversiteit, meer groen en wateropvang worden ook regelmatig riolen vernieuwd waardoor regenwater apart wordt afgevoerd naar de sloten. Omdat ongeveer 70% van de buitenruimte uit particuliere tuinen bestaat, is ook de hulp van bewoners hard nodig. Zij kunnen rekenen op gratis tuinadvies, kans maken op een regenton of de VHG-handleiding De Levende Tuin en een goed gesprek over een klimaatbestendige tuin. Ook zijn er subsidies beschikbaar voor bewoners die klimaatadaptieve maatregelen treffen.

Voor hoveniers

Lansingerland ziet de hoveniers als een belangrijke partner bij het bewust maken van het belang van een klimaatadaptieve tuin. Samen met het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap Delfland zocht het de samenwerking met VHG en NL Greenlabel en dat leidde tot een inspiratiesessie op de Melanchton Business School/MBO Oostland in Bleiswijk. Kim van der Leest, die voor VHG de Handleiding De Levende Tuin 2 ontwikkelde, liet samen met Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel zien wat er allemaal mogelijk is en welke kansen hoveniers kunnen pakken om de consument te ‘raken’ met groene oplossingen. Daarop volgde een korte workshop waarin de deelnemers zelf aan de slag gingen met het – op papier – vergroenen van een versteende tuin.

Ambassadeur

VHG-directeur Egbert Roozen kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst met leden en niet-leden van VHG. “Het is fantastisch dat de gemeente en de hoogheemraadschappen dit initiëren en ondersteunen. De hovenier heeft zeker in de particuliere tuinen een belangrijke rol als ambassadeur van het groen. Dat lukt vooral als we het samen doen.” VHG wil namens de branche de gesprekspartner zijn die maatschappelijke en economische meerwaarde van groen onder de aandacht brengt bij politiek, institutionele partijen en burgers. De branche streeft maatschappelijk verantwoord ondernemen na en levert met haar diensten een bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheid van mensen. VHG legt vanuit dat oogpunt ‘de groene verbindingen’ naar mens en maatschappij.