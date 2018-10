Landal GreenParks opent eerste vakantiepark in Schotland

Landal GreenParks heeft een vijfde vakantiepark geopend in Groot-Brittannië, Landal Piperdam. Het nieuwe park is gelegen in het idyllische Angus-landschap bij Dundee, op anderhalf uur rijden ten noorden van Edinburgh. Het is het eerste park op Schotse bodem.

Landal Piperdam is een vakantieresort met een verscheidenheid aan typen accommodaties, variërend van 2- tot 12-persoons, waaronder gloednieuwe luxe lodges aan het Piperdam Loch. Gasten kunnen gebruik maken van het zwembad, sauna, stoomcabines en fitnessruimte. Ook beschikt het park over een indoor speelparadijs voor kinderen, een uitgebreid activiteitenprogramma en een restaurant. De omgeving heeft mooie landschappen en biedt veel uitdagende outdoor-activiteiten, waaronder fietsen, mountainbiken, wandelen en golfen op een direct naast het park gelegen 9-hole en 18-hole wedstrijdbaan. Bovendien liggen binnen 45 minuten afstand drie van de meest beroemde golfbestemmingen: Carnoustie, Gleneagles en St Andrews. In het nabijgelegen Dundee, uitgeroepen tot unesco City of Design is de afgelopen jaren door de overheid fors geïnvesteerd in het toerisme; recent werd er een satelliet-vestiging van het populaire Victoria & Albert Museum uit Londen geopend.

Vijf nieuwe parken in anderhalf jaar

Voor Landal GreenParks is Landal Piperdam het vijfde nieuwe park in Groot-Brittannië in anderhalf jaar. Eerder openden al Landal Darwin Forest en Landal Sandybrook in het Peak District National Park, Landal Kielder Waterside in het Northumberland National Park op de grens van Engeland en Schotland en Landal Gwel an Mor, gelegen aan de kust van het Engelse graafschap Cornwall. “We hebben een uitstekende start gemaakt op de Britse markt en zien bovendien ook een duidelijk stijging bij onze bestaande gasten om de Engelse parken te bezoeken. De stijgende bekendheid van Landal in Groot-Brittannië leidt daarnaast ook tot een toename van het aantal Britten op onze parken in Denemarken, België en Nederland,” aldus Thomas Heerkens, algemeen directeur van Landal GreenParks.