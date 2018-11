Jacco de Lignie nieuwe regiovoorzitter van KHN Zeeland

Jacco de Lignie is maandag 29 oktober benoemd als regiovoorzitter van KHN Zeeland. Hij volgt Michel Kloeg op die sinds een aantal maanden lid is van het Landelijk Bestuur van KHN. Michel Kloeg: “Ik ben heel blij dat Jacco de Lignie onze nieuwe regiovoorzitter in Zeeland is. Hij stond 25 jaar lang aan het roer bij De Babbelaar in Oostkapelle. In die periode was hij een groot aantal jaren actief binnen KHN: als bestuurslid van KHN Veere en als lid van de (landelijke) financiële commissie van onze branchevereniging. Die bestuurlijke ervaring zet hij nu in voor een sterkere horeca in de regio Zeeland.”

Belangrijke horecathema’s in Zeeland

Jacco de Lignie is betrokken bij de Zeeuwse politiek en volgt deze op de voet. Voor de horeca wil hij zich vooral sterk maken voor de volgende onderwerpen: de uitvoering van het Hospitality Pact, voldoende en goed geschoolde medewerkers, duurzaamheid, goede infrastructuur (openbaar vervoer) en het vergroten van de zichtbaarheid van de sector. Jacco de Lignie is op dit moment actief als senior expert waar hij voor PUM horecabedrijven in het buitenland begeleidt. Klik hier voor meer informatie.