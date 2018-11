Winnaar Nederlandse Bed & Breakfastprijs 2018

Voor de 17e maal is de winnaar bekend gemaakt van de Nederlandse Bed & Breakfastprijs. De prijsuitreiking vond plaats op de jaarlijkse Pronkkamerdag die werd gehouden bij Lucienne van der Lans en Wout Bosma van Pronkkamer De Luthiers in Dordrecht, winnaar van de Nederlandse Bed & Breakfastprijs 2017.

Winnaar van de Nederlandse Bed & Breakfastprijs 2018 is geworden:

Pronkkamer B&B Hoeve Nijssen, een 200 jaar oude langgevelboerderij in het Brabantse Asten. De vier gastenkamers met een haard bevinden zich in het authentieke woongedeelte van de boerderij en zijn comfortabel en smaakvol ingericht met oog voor detail. Gasten kunnen gebruik maken van de sauna. De tuin is mooi aangelegd met bloemen borders, een grote notenboom, diverse zitjes en een omheinde dierenweide. De andere genomineerde Pronkkamers waren De Hoestinkhof en La Belle Meuse. Klik hier voor meer informatie.