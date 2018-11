Nieuw: Hof van Saksen Academy

Hof van Saksen, onderdeel van Landal GreenParks, start begin 2019 met de Hof van Saksen Academy; een nieuw opleidingstraject in samenwerking met het Drenthe College. De Hof van Saksen Academy is een BBL-opleiding (Beroeps Begeleidende Leerweg), ook wel bekend als werkend leren. Leerlingen volgen één dag in de week college en werken daarnaast vier dagen op Hof van Saksen. Er wordt gestart met een BBL-opleiding keuken én een BBL-opleiding bediening. Beide opleidingen zijn op drie verschillende niveaus te volgen. De opleiding op niveau 1 heeft een opleidingsduur van één jaar, voor niveau 2 is dit twee jaar en bij niveau 3 duurt de opleiding drie jaar. Er is plaats voor maximaal twintig leerlingen. De Hof van Saksen Academy biedt BBL-leerlingen een werk- én opleidingsplek waarbij alle drie de leerniveaus samenwerken in één klas. Bijzonder is dat zowel de praktijk- als de theorielessen worden gegeven op Hof van Saksen. Voor leerlingen is er zelfs een mogelijkheid om tijdens de opleiding op Hof van Saksen te wonen. Naast een salaris is de kans groot dat deelnemers na het behalen van hun diploma direct een baan krijgen aangeboden. In samenspraak met de gemeente is besloten ook een aantal plaatsen beschikbaar te stellen voor mensen met een afstand op de arbeidsmarkt.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

General Manager Roland Rozenbroek van Hof van Saksen: “Eén van onze toekomstige uitdagingen is om goed en gemotiveerd personeel te vinden en te behouden. Opleiding speelt daarbij een belangrijke rol, waarbij we genoodzaakt zijn ook buiten de gebaande paden te denken. Daarnaast vind ik het belangrijk dat we als organisatie onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Dat doen we onder andere door samen te werken met partijen die zich inzetten voor de re-integratie van werkzoekenden. De stap die we nu zetten met het Drenthe College draagt hopelijk bij aan ons streven om de beste werkgever te worden van (Noord-) Nederland op het gebied van recreatie.”