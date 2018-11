Thomas Cook Nederland voegt 17 brandhotels toe aan portfolio

Thomas Cook voegt binnen nu en eind 2019 20 nieuwe eigen brandhotels toe aan haar portfolio, waarvan in totaal 17 op de Nederlandse markt te boeken zullen zijn. Het eigen portfolio van Thomas Cook Group komt hiermee op 200 hotels met in totaal 40.000 kamers. Dit maakt de touroperator één van de 40 grootste hotelgroepen ter wereld. Deze stap is in lijn met de strategie om een meer duurzame en winstgevende groei te realiseren door middel van een zorgvuldig samengesteld portfolio van eigen hotels. Controle op de operatie en kwaliteit moet leiden tot een hogere klanttevredenheid, meer terugkerende gasten en hogere marges dan de bredere selectie hotels.

Cook’s Club gaat verder met nieuwe generatie reizigers

Afgelopen zomer opende de eerste Cook’s Club op Kreta haar deuren en ook onder de Nederlanders slaat dit concept geweldig aan, zo blijkt uit de boekingsresultaten. Dit vernieuwde hotelconcept speelt in op de nieuwe generatie reizigers, waarbij veel aandacht wordt besteed aan een eigentijds design, hoogwaardig eten en drinken, passende muziek en dit tegen een betaalbare prijs. In 2019 openen dan ook maar liefst 8 Cook’s Clubs, wat het totaal aantal hotels van dit merk op 9 zet. “Cook’s Club is dé ideale hotelformule voor de Nederlandse vakantieganger” aldus Ronald van Bruchem, manager Business Development bij Thomas Cook Nederland. “Het eigentijdse design en de bijzondere sfeer kloppen gewoon, en dit gecombineerd met aandacht voor een bewuste, gezonde keuken is wat veel Nederlanders graag ervaren tijdens hun vakantie. Het aantrekkelijke prijsniveau maakt het natuurlijk helemaal af en Cook’s Club Kreta was dan ook een doorslaand succes afgelopen zomer; daarop borduren we graag voort binnen Thomas Cook Nederland.”

SENTIDO viert tiende verjaardag

Ook het populaire hotelmerk SENTIDO wordt verder uitgebreid. In totaal worden er van deze keten 6 geopend in 2019, waarvan 4 hotels ook in Nederland te boeken zijn. SENTIDO is gericht op koppels, single reizigers en kleine families. De nieuwe hotels bevinden zich in Toscane, Mallorca, Bulgarije en Tunesië. In 2019 viert SENTIDO tevens haar tiende verjaardag, waarvoor tal van jubileumactiviteiten zullen plaatsvinden. Het concept van SENTIDO is erop gericht om alle zintuigen te prikkelen tijdens een ontspannende vakantie. Een schitterende locatie, hartverwarmende mensen en oog voor detail en comfort maken van SENTIDO hotels de meest gastvrije uitvalsbasis. De klant kan verder rekenen op onder andere een ontbijt tot 11.30 uur, keuze uit hoofdkussens en activiteiten als yoga.

Het prijswinnende concept Casa Cook breidt uit

Thomas Cook opent komend jaar haar eerste Casa Cook familiehotel op Kreta. Het hotel met maar liefst 106 kamers transformeert de traditionele kidsclub naar een vorm van leren door middel van spelen, kunst en de lokale cultuur. Het beach resort net buiten de historische stad Chania heeft het prijswinnende design waar Casa Cook bekend om is geworden, met veel robuust hout van lokale producenten en kamers met privézwembaden. De tweede Casa Cook wordt in 2019 geopend op Ibiza en wordt gefinancierd door Thomas Cook Hotel Investments, de joint venture tussen Thomas Cook en LMEY. Eerder werd al aangekondigd dat TCHI €40 miljoen aan financiering heeft vastgesteld voor investeringen in nieuwe hotels, om haar eigen portfolio verder uit te breide