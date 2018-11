René Bogaart van Big Horeca B.V. is uitgeroepen tot de Meest Markante Horecaondernemer van Zuid-Holland-Noord. Juryvoorzitter Bart Hogenboom maakte dat bekend tijdens de Onderwijsdag die KHN en het Mondriaan College organiseren om de samenwerking tussen onderwijs en de horeca verder te verbeteren. René Bogaart mag zich de komende 1,5 jaar de Meest Markante Horecaondernemers van Zuid-Holland-Noord noemen.

René staat in januari 2019 in de landelijke finale van de verkiezing Meest Markante Horecaondernemer van Nederland. Met deze prijs wil KHN inspirerende horecaondernemers onderscheiden en innovatie stimuleren. Juryvoorzitter Bart Hogenboom: “René is een echte ambassadeur van de horeca Zuid-Holland-Noord. Hij heeft nieuwe horecaconcepten opgezet en deze op een onderscheidende wijze uitgedragen. Deze markante ondernemer heeft een scherpe neus voor wat de gast wil en weet als geen ander een brug te slaan tussen eten, drinken en beleven. Stap je als gast in een zaak van René, dan stap je in een volledige beleving, juist doordat het interieur, de gerechten en de gastvrijheid elkaar versterken. Daarnaast is René een echte teamplayer. Zijn medewerkers zijn z’n tweede familie. Hij betrekt ze bij de bedrijfsvoering in de breedste zin van het woord. Daarbij stelt Rene zich leergierig op naar de ideeën van zijn personeel, maar geeft hen ook de ruimte en eigenaarschap om uitdagingen op te lossen. Wij vinden dan ook dat René Bogaart dé Meest Markante Horecaondernemer van Zuid-Holland-Noord is en feliciteren hem van harte met deze prijs!”

