Horeca Academie start met Koksopleiding in het Engels

Om te zorgen dat er nóg meer goed opgeleide koks in Nederland zijn, start de Horeca Academie in 2019 met een Engelstalige brancheopleiding Basiskok. De aanleiding hiervan is de vraag naar vakbekwame koks vanuit de branche en de vraag naar een koksopleiding in het Engels vanuit veel niet- Nederlands sprekende mensen. ‘We starten het liefst vandaag al met een nieuwe groep. Nu is de tijd gekomen, om eindelijk dat gat eens te dichten. Het is gewoon te gek voor woorden om te zien hoe veel horecabedrijven op zoek zijn naar vakbekwame medewerkers en hoe veel niet-Nederlandstalige potentiele studenten aan de zijlijn staan te springen om opgeleid te worden als kok.’ Zegt de directeur van de Horeca Academie Antoine Defesche. De Horeca Academie heeft twee jaar geleden al het branchediploma Basiskok niveau 2 ontwikkeld. Deze opleiding bieden ze naast de erkende mbo BBL opleidingen. Het enige verschil tussen een brancheopleiding van de Horeca Academie en een erkende mbo BBL opleiding zijn de verplichte vakken, Nederlands, Engels en rekenen. In wezen is de opleiding qua vaktechniek en beroepsvaardigheden exact hetzelfde. Deze brancheopleiding heeft de Horeca Academie in het leven geroepen om bepaalde ‘probleemgevallen’ te tackelen. Studenten die omgeschoold willen worden als kok, maar geen zin hebben in de reguliere vakken Engels, Nederlands en rekenen, kiezen vaak voor de brancheopleiding. Ook studenten die wel Nederlands spreken, maar niet op het juiste niveau om te mogen starten met een reguliere mbo niveau 2 opleiding, kunnen door deze brancheopleiding toch worden opgeleid als kok. In 2019 gaat de eerste groep Engelstalige studenten starten met hun koksopleiding. De studenten gaan één dag in de week naar school en werken daarnaast als leerling kok in een leerbedrijf.. De Horeca Academie weet zeker dat ook leerbedrijven zich beschikbaar gaan stellen om Engelstalige studenten op te leiden. Zal dit het einde betekenen van het kokstekort in de horeca? Het gaat er in elk geval een bijdrage aan leveren! De Horeca Academie biedt praktijkgerichte kleinschalige opleidingen voor alle leeftijden en voor alle verschillende opleidingsniveaus. De Horeca Academie specialiseert zich in opleidingen die horeca gerelateerd zijn en past daarop het onderwijs aan.

Klik hier voor informatie.