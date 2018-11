MarketingOost heeft de ‘Zet je regio op de kaart Award 2018’ gewonnen tijdens het gelijknamige congres voor de vrijetijdssector in Roermond. De Hanzesteden werden door Pleasureworld NRIT verkozen uit vijf genomineerden, waaronder Groningen en Brabant. Elizabeth Stoit, Brandmanager Hanzesteden bij MarketingOost, is trots op de overwinning: “Dit is een geweldige waardering voor onze gezamenlijke Hanzementaliteit.”

De jury roemde de samenwerking tussen de negen steden, die tegelijkertijd ook een eigen propositie binnen het Hanzeverhaal hebben. Dit krachtige concept – in combinatie met de groei in bereik en de toename van het aantal nationale en internationale bezoekers aan de Hanzesteden – gaf de doorslag. De regio werd onder meer beoordeeld op uniciteit van de regio, innovaties, beleidspunten, bijdrage aan leefbaarheid en duurzaamheid, monitoring en overleg en samenwerking met ondernemers. De promotie en productontwikkeling en wat dat het 1e halfjaar van 2018 heeft opgeleverd spelen een grote rol. “Samenwerken, groot denken en een sterke focus is het beste concept om je bestemming neer te zetten”, aldus Stoit. Net als in de Hanzetijd werken de negen Hanzesteden nauw samen, ondersteund door marketingorganisaties, provincies en NBTC.

Hanzesteden verbonden door het water

Hanzesteden zijn in de middeleeuwen ontstaan uit de behoefte om de binnenlandse handel te beschermen en uit te breiden. De Hanzesteden vormen vandaag de dag door hun authentieke karakter en hun (culturele) historie een aantrekkelijke en onderscheidende bestemming. De Hanze is door haar belang voor de culturele identiteit van Europa benoemd tot één van de 33 Culturele Routes van Europa. In Oost Nederland zijn negen Hanzesteden door het water verbonden in de IJsselvallei. Doesburg, Zutphen, Deventer, Hattem, Zwolle, Hasselt, Kampen, Elburg en Harderwijk. Iedere stad heeft een eigen identiteit en positionering, in een historisch decor en met monumentale gebouwen, eigentijdse conceptstores, foodmarkets en festivals. Klik hier voor informatie.