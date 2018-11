Duitslands grootste Winterwonderland

Europa-Park tovert zich deze winter weer om tot een magisch Winterwonderland. De 18e editie start op 24 november en duurt tot en met 6 januari 2019 (m.u.v. 24 en 25 december). Bovendien zal het park op 12 en 13 januari geopend zijn. 2,5 miljoen lichtjes, 3.000 kerstbomen, 25 kampvuren en ontelbare decoraties staan garant voor een ultieme winterse beleving. Naast de bekende attracties zijn er vele winterse toevoegingen zoals een tweetal kerstmarkten, een reuzenrad van 55 meter hoog, een ijsbaan, een kinderskischool en een sneeuwhelling. Op het programma staan ook shows die passen bij deze romantische tijd van het jaar: een wintercircus, een ijsshow en een lichtjesparade. Europa-Park presenteert deze winter ook een aantal nieuwigheden.

Achtbanen, attracties en winterse activiteiten

Uitgezonderd de waterattracties zijn alle attracties van het park gewoon in bedrijf, waaronder een achttal achtbanen. Als Koning Winter het weer binnen de perken houdt, zijn als extraatje ook nog de houten achtbaan Wodan, Megacoaster ‘blue fire’ powered by GAZPROM en Silver Star geopend. Op Alpenexpress Coastiality kun je deze winter voor het eerst een virtual reality-avontuur met de kunstenaar Otto Waalkes beleven. Nieuw zijn natuurlijk ook de drie attracties die eind deze zomer geopend werden in de 45 meter hoge zilveren bol; Eurosat CanCan Coaster, Eurosat Coastiality en Madame Freudenreich. Daarnaast zijn er nog vele speciale winterse attracties. Kinderen kunnen met een ski-scooter rijden of hun eerste ski-les volgen. Ook kan men met een band van een sneeuwhelling roetsjen of op de schaats rondjes draaien op een ijsbaan. In het overdekte speelparadijs ‘Limerick Castle’ en het nieuwe speelparadijs in het vroegere Holland-theater hoeven kinderen zich geen moment te vervelen . Reuzenrad “Bellevue” geeft je op 55 meter hoogte een geweldig uitzicht over het versierde park en de omgeving. Bij Slot Balthasar is een middeleeuwse Christkindl-markt met verschillende oude ambachten en in het Duitse themagebied is nog een gewone Weihnachtsmarkt.

Fantastische wintershows

Europa-Park, met meer dan 300 artiesten in dienst, staat bekend om haar uitgebreide entertainment-aanbod. Ook tijdens de winteropenstelling is het programmaboekje weer goed gevuld. In de toegangsprijs is bijvoorbeeld ook een hoogstaande circusvoorstelling van zo’n 50 minuten begrepen. Op het evenementen-terrein, in een originele circustent, vertonen internationale artiesten dagelijks hun bijzondere kunsten. Eveneens kan men genieten van de ijsshow ‘Surpr’Ice, with the Son of Santa’ en in het Globe Theater kun je getuige zijn van een kindermusical. Lichtjes en lichteffecten zijn er volop bij de ‘Winter Starlight Parade’ die elk avond door het park trekt en de nieuwe videomapping-show op de Eurosat CanCan Coaster.

Overnachten in winterse sferen

Voor wie geen genoeg kan krijgen van de winterse sfeer, bieden de vijf bijzondere themahotels van Europa-Park volop mogelijkheden om dat gevoel vast te houden. In de 4-sterren-belevenishotels “Colosseo”, “Castillo Alcazar”, “El Andaluz” , “Santa Isabel” en “Bell Rock” kunnen gasten naast zachte bedden ook genieten van het Italiaanse “dolce vita”, het Spaanse temperament, het Portugese kloosterleven en de sferen van New England. Echte avonturiers overnachten in de verwarmde blokhutten van het Camp Resort of in de eigen caravan of camper op de camping. Klik hier voor informatie.