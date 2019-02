Recordaantal bezoekers recreatiegebieden Leisurelands

Het kon ook niet anders met een zomer waar geen einde aan leek te komen. De bezoekersaantallen van de recreatiegebieden van Leisurelands breken alle records in 2018. Ruim 5,5 miljoen strand-bezoekers beleefden een heerlijk dagje uit op de twintig recreatiegebieden op de Veluwe, in het Rijk van Nijmegen en in de Achterhoek en Liemers. Ten opzichte van het laatste recordjaar in 2016 betekent dit een groei van bijna 27%. In 2016 werden ruim 4,3 miljoen strandbezoekers verwelkomd.

Totaal 7,5 miljoen bezoekers

Bij de ruim 5,5 miljoen bezoekers zijn uitsluitend dagrecreanten (o.a. strandbezoekers) en evenementenbezoekers meegerekend. Dit zijn de bezoekers die de slagboom passeren. Op de recreatiegebieden zijn diverse ondernemingen, denk aan wellnessresorts, jachthavens en golfbanen, niet achter de slagbomen van Leisurelands gevestigd. Zij ontvingen in 2018 in totaal ruim twee miljoen bezoekers. Hiermee komt het totaal aantal bezoekers op de recreatiegebieden van Leisurelands in 2018 uit op ruim 7,5 miljoen.

Twee hittegolven en droogte

Nog voor de start van het recreatieseizoen (1 mei) werden in april al de eerste drie zomerse dagen gemeten. 2018 kende in totaal 55 zomerse dagen en negen tropische dagen. In juli werd de eerste landelijke hittegolf van dertien dagen gemeten, in augustus was er een tweede hittegolf van tien dagen. Al met al reden genoeg om het water en verkoeling op te zoeken.

Recreatiegebieden 365 dagen per jaar toegankelijk

De recreatiegebieden zijn 365 dagen per jaar toegankelijk en bieden een diversiteit aan activiteiten en dagattracties. Tijdens warme dagen bieden de stranden, ligweiden en het verkoelende water een dagje uit voor strand- en waterliefhebbers en is het dé plek voor kinderen in verband met de vele speelvoorzieningen. De actieve recreant kan het hele jaar door zijn hart ophalen tijdens een wandeling of fietstocht. Verder zijn er (overdekte) attracties zoals wellnessresorts, golfbanen, jachthavens en outdoor- en speelactiviteiten. Andere bekende publiekstrekkers zijn de vele festivals en evenementen zoals Emporium, Gelderpop, Beachpull, Dreamfields Festival, Down the Rabbit Hole, Ground Zero, Strong Viking Obstacle Run en Keramisto, maar ook triatlons en andere sportevenementen. Leisurelands exploiteert negentien recreatiegebieden en een haven (Haven Hattem / IJsseldelta Marina). De toegang tot de recreatiegebieden is gratis. Alleen voor het parkeren betaalt de bezoeker een vergoeding. Klik hier voor informatie.