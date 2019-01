Boot Holland 2019; Meer nadruk op segmentatie

Vier hallen en een promenade bomvol met alles wat de watersport te bieden heeft. Dat is de 29ste editie van Boot Holland in het kort. Met natuurlijk de motorbotensteiger als vaste waarde maar ook een nieuw element in de vorm van een informatie paviljoen waar in een zesdaags programma uitleg wordt gegeven over onderhoud en veiligheid voor de doe-het-zelver en botenbezitter. Nieuw is ook het houseboat paviljoen, terwijl het funpaviljoen nu twee waterbassins heeft met een totale oppervlakte van 2.000 m². Boot Holland is van 8 t/m 13 februari in het WTC Expo in Leeuwarden.

Jacco van Emst, samen met Gerda Brouwer, beursmanagers van Boot Holland: “Natuurlijk blijven motorboten en alles wat daar mee samenhangt de rode draad bij Boot Holland. Maar je moet wel open staan voor nieuwe ontwikkelingen. Suppen en kiten zijn hot. Die nieuwe manieren van watersport willen we graag een platform bieden.” Naast alle primeurs en nieuwbouw schepen is op Boot Holland ook een ruim aanbod van in onberispelijke staat gebrachte gebruikte stalen motorjachten te zien. Boot Holland is de aftrap van het watersportseizoen en is van vrijdag 8 tot en met woensdag 13 februari in het WTC Expo Leeuwarden. De beurs wordt vrijdag 8 februari officieel geopend door Commissaris der Koning van de Provinsje Fryslân Arno Brok.

