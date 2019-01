Nieuwe algemeen directeur van Landal GreenParks

Dirk Anbeek volgt Thomas Heerkens op als algemeen directeur en directievoorzitter van Landal GreenParks. Anbeek is momenteel nog in functie als bestuursvoorzitter van vastgoedonderneming Wereldhave en begint op 1 maart in zijn nieuwe functie. Thomas Heerkens, die in november zijn vertrek bij Landal aankondigde, draagt gedurende de maand maart zijn werkzaamheden over aan Dirk Anbeek en neemt per 1 april afscheid van Landal.

Anbeek kwam in 2009 in dienst bij Wereldhave, een vastgoedonderneming die is gericht op commercieel vastgoed. In 2012 werd hij benoemd tot algemeen directeur. Voordat hij bij Wereldhave in dienst kwam bekleedde Anbeek bij Ahold gedurende meerdere jaren verschillende leidinggevende functies in diverse Europese landen. “Ik ben blij en trots om te mogen werken voor Landal GreenParks; in een geweldige branche, met een bijzonder product en voor een fenomenaal merk. Samen met alle collega’s, eigenaren en aandeelhouder Platinum Equity, hebben we een unieke kans om het succesvolle Landal dat Thomas achterlaat verder uit te bouwen,” aldus Dirk Anbeek over zijn indiensttreding. Thomas Heerkens reageerde: “Ik heb alle vertrouwen in Dirk als mijn opvolger én in de verdere ontwikkeling van ons bedrijf onder zijn leiding. Hij brengt veel ervaring met zich mee, gaat goed in ons team passen en zal zeker weer nieuwe inzichten en energie brengen voor de toekomst.” Als algemeen directeur voert Dirk Anbeek het directieteam van Landal GreenParks aan, dat verder bestaat uit financieel directeur Elke Snijder, operationeel directeur Jeroen Mol en commercieel directeur Erik van Essen.