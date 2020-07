Aangepaste openingstijden Zeumeren verlengd tot 1 september

Recreatiegebied Zeumeren blijft tot 1 september dagelijks geopend tot 18.00 uur. Terreineigenaar Leisurelands heeft in overleg met de gemeente Barneveld en de politie besloten de aangepaste openingstijden te handhaven gedurende de hele zomerperiode. Na een chaotisch verlopen Hemelvaartsdag, besloot de Veiligheidsregio Gelderland-Midden Zeumeren dagelijks na 18.00 uur te sluiten. Dit aanwijzingsbesluit werd in nauw overleg met de gemeente Barneveld en eigenaar Leisurelands op 29 mei genomen. Per 1 juli komt het aanwijzingsbesluit van de Veiligheidsregio te vervallen. Terreineigenaar Leisurelands heeft in overleg met de gemeente Barneveld en de politie besloten de aangepaste openingstijden te verlengen tot 1 september. Met de aanpassing van de openingstijden en de extra inzet van toezicht en handhaving door boa’s en politie is de overlast op Zeumeren afgenomen. Er zijn minder meldingen van vernielingen, jeugdoverlast en zwerfafval. Ook lukt het bezoekers overdag beter om zich aan de coronamaatregelen te houden. Vanwege de gunstige effecten hebben Leisurelands, de gemeente en politie besloten de maatregelen te verlengen. Van 1 juli tot 1 september blijft Zeumeren uitsluitend toegankelijk via de 2 hoofdingangen tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Alle overige toegangswegen blijven gesloten. Er blijft toezicht aanwezig. Er wordt een mobiele camera geplaatst en het verbod op lachgas is door Leisurelands in het terreinreglement opgenomen. Wanneer het maximumaantal bezoekers wordt overschreden, en richtlijnen van het RIVM daardoor niet gehanteerd kunnen worden, zal Leisurelands de toegang van auto’s via slagbomen sluiten. Leisurelands vertrouwt erop dat met de voortzetting van de maatregelen Zeumeren een leuk dagje uit voor alle bezoekers kan blijven.