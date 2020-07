Roompot breidt aanbod uit met komst van park Pagedal

De reisbeperkingen naar het buitenland en het mooie weer in Nederland motiveren vakantiegangers om deze zomer in eigen land met vakantie te gaan. Met meer dan 100 Nederlandse parken in zijn aanbod, breidt Roompot de mogelijkheden voor zijn 3 miljoen gasten nog verder uit. Outdoor adventure- en vakantiepark Pagedal biedt gezinnen een heerlijke vakantie met een ongeziene keuze aan outdoor activiteiten. Meer dan ooit zullen Nederlanders dit jaar in eigen land met vakantie gaan. De reisbeperkingen naar het buitenland en het mooie weer dat we de laatste zomers en dit voorjaar kenden, motiveren heel wat landgenoten om dit jaar wat dichterbij met vakantie te gaan. Zo ziet Roompot die vraag met meer dan 20% toenemen.

Nieuw park in aanbod: Pagedal

Om de stijgende vraag te beantwoorden breidt Roompot zijn aanbod uit met de komst van het park Pagedal, dat op de mooie, rustgevende en groene grens van Groningen en Drenthe is gelegen. Dit is het derde park voor Roompot in Groningen. Het vakantiepark telt 186 vakantiewoningen, – appartementen en een camping, en biedt hiermee een zee aan ruimte voor zo’n 900 vakantiegangers, die hun vakantie vanaf nu op de website van Roompot kunnen boeken. Pagedal is veel meer dan een traditioneel vakantiepark in de mooie groene natuur. Het biedt aan alle leeftijden een mooi pakket aan activiteiten aan op het circa 20 ha. grote park. De Roompot gasten die met deze zomerse temperaturen wat verfrissing opzoeken, zullen ontzettend genieten van de zwemvijver en het strand of de kinderen willen laten spelen in het recent vernieuwde binnenzwembad met opblaasbaar klimparcours dat voor uren plezier garant staat. Wie de voeten liever drooghoudt, maar het rustgevende gevoel van water weet te appreciëren, kan met een kano op het recreatiemeer varen of vissen aan de prachtige vijver net naast het park. Op het programma van de gasten komt ongetwijfeld ook een mooie fiets- of wandeltocht. Pagedal ligt aan de rand van Stadskanaal. Maar wat gezinnen echt zal verrassen op Pagedal is vooral het Adventurepark, waar men de hele dag activiteiten organiseert, zoals ‘crazy karten’, kampvuuravonden en lasergame bij schemering. Buiten de georganiseerde activiteiten om kunnen de parkgasten het adventurepark ook op eigen houtje verkennen en er een fantastische tijd beleven, door over de survivalbaan te rennen, een eigen hut in het bos te bouwen of gewoon op de schommel te slingeren. Daarnaast telt het park nog een uitgebreide recreatiezone waar ouders van de rust kunnen genieten en kinderen van het water genieten, zandkastelen bouwen of kunstjes doen op het luchtkussen.

Erg enthousiast over de samenwerking

Bij Roompot is men alvast erg enthousiast over de samenwerking. Roompot CEO Jurgen van Cutsem zegt hierover: “We zijn bijzonder blij met deze nieuwe en langdurige samenwerking met de eigenaren van Pagedal. Het park biedt een zee aan mogelijkheden voor onze gasten en vult ons ruime aanbod perfect aan. Op die manier kunnen we onze gasten wat nieuws blijven aanbieden en nieuwe gasten aantrekken.” Ook bij Pagedal is men erg blij met de samenwerking. We hebben deze samenwerking in geen tijd met Roompot kunnen opzetten. Hun digitale slagkracht en aantrekkingskracht voor heel wat gasten vormt een perfecte combinatie met de talloze mogelijkheden die we gasten op het park kunnen aanbieden en hen zo een mooie vakantie kunnen beloven.”