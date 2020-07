7e editie van FORT! nu verkrijgbaar

Eeuwenlang dienden waterlinies en forten als de hoofdverdediging van Nederland. Nu hebben de forten vrijwel allemaal een nieuwe bestemming gevonden. Stichting Liniebreed Ondernemen neemt de lezer mee langs de highlights in het gloednieuwe magazine FORT!. Deze werd donderdagochtend 25 juni in het Vondelpark in Amsterdam overhandigd aan Albert Verlinde, ambassadeur van de BankGiro Loterij, waar Liniebreed dit jaar een eenmalige schenking van kreeg. FORT! is maar liefst 60 pagina’s dik en wordt gratis verspreid via forten, VVV’s of horecagelegenheden in de waterlinies van Nederland. FORT! kan ook gratis online worden gelezen op www.forten.nl.

Het zevende nummer van FORT! Magazine kwam vanwege het Covid-19 virus later uit dan gepland. Pas op 1 juni konden de eerste forten hun deuren openen voor publiek. Inmiddels zijn de forten ingericht op de 1,5 meter economie en zijn er overal desinfectiezuilen geplaatst. Daarom is nu de tijd rijp om FORT! te presenteren. In dit eigentijdse jaarmagazine wordt een kijkje gegeven in het uitgebreide activiteitenaanbod van forten, waterlinies, vestingsteden en bunkers in Nederland. Maar liefst 60 pagina’s forten-leesplezier wordt komend weekend in een oplage van 40.000 verspreid over 480 locaties.

Albert Verlinde: “Wat zijn die forten interessant. Ik had geen idee dat er zoveel van zijn in Nederland, wel meer dan 200! Ik had een beeld van koude, vochtige en oude gebouwen die ver van de bewoonde wereld afliggen. Nooit gedacht dat er zoveel te doen is. Geweldig dat dit magazine hier aandacht aan besteedt.”

Veel linies aan bod

Dit jaar komen meer linies dan ooit aan bod in het blad, van de Oude Hollandse Waterlinie tot de Stelling van de monden der Maas en het Haringvliet en van de Atlantikwall tot de Neder-Germaanse Limes. Met het oog op de UNESCO-Werelderfgoed nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam, wijden we aan de twee grootste linies een heuse special. Dat de jongere generatie de forten een warm hart toedraagt, blijkt uit het coverartikel over een zomerse vaartocht langs de Beemster forten. Cover-studenten Stijn, Pepijn, Jeroen en Olivier overhandigen daarom het eerste exemplaar aan Albert Verlinde. Ook vestingsteden krijgen in FORT! veel aandacht. Bij Liniebreed zijn naast nagenoeg alle forten en alle liniegemeenten in Nederland, namelijk ook 30 vestingsteden als aangesloten. Historisch gezien spelen ze een belangrijke rol bij de verdediging met water als bondgenoot.

Stichting Liniebreed Ondernemen

FORT! is een idee en product van Stichting Liniebreed Ondernemen. Het is in het leven geroepen in 2012 om ondernemers op forten te ondersteunen bij een kostendekkende exploitatie

van hun fort/linielocatie. Inmiddels heeft Liniebreed meer dan 250 deelnemers, waaronder nagenoeg alle forten in Nederland, grote eigenaren zoals de diverse landschappen, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, waterschappen, gemeentes en provincies. Als forten- en waterliniestichting van Nederland draagt Liniebreed bij aan een duurzame, maatschappelijke en economische benutting van Waterlinies en hun forten in Nederland. Mede dankzij de eenmalige schenking van de deelnemers van de BankGiro Loterij, die Liniebreed op 5 februari jl. in ontvangst mocht nemen, was Liniebreed Ondernemen in staat om – ondanks een moeizame start van het seizoen vanwege het coronavirus- de oplage en de omvang van FORT! te vergroten.

foto: Roy Beusker