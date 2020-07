Recreatie Vakbeurs krijgt ook groen licht vanuit overheid

De Nederlandse overheid heeft op de persconferentie van 24 juni aangekondigd dat ook vakbeurzen vanaf 1 juli weer door kunnen gaan. Dat betekent dat de Recreatie Vakbeurs die plaatsvindt op 17, 18 en 19 november 2020 in Evenementenhal Hardenberg nu ook groen licht krijgt vanuit de overheid. In de persconferentie werd bekend dat zolang mensen onderling anderhalve meter afstand kunnen houden, er geen maximum aantal bezoekers meer geldt voor bijeenkomsten. Recreatie Vakbeurs kan en zal voldoen aan de vereiste maatregelen.

“Met groen licht vanuit de overheid gaan wij aan de slag om in november een vakbeurs te organiseren die na een moeilijke corona-periode een belangrijke impuls geeft aan de commerciële en innovatieve ontwikkeling in de recreatiesector. Wij hebben alle anderhalve meter protocollen klaarstaan en de voorbereidingen getroffen om in samenwerking met de gemeente Hardenberg de anderhalve meter afstand te borgen voor Recreatie Vakbeurs”, verklaart Roos op ‘t Holt namens Recreatie Vakbeurs.

Op ‘t Holt: “Ook voelen wij ons gesteund door de eerdere positieve feedback van 87 procent van de bezoekers die al vertrouwen hadden in een veilige, succesvolle editie. Dat bleek uit een enquête die vorige week is verzonden. Vermoedelijk stijgt na dit nieuws van de overheid het vertrouwen nog verder. Ook de meeste exposanten hebben in de afgelopen week hun vertrouwen uitgesproken.” Voor de uitgebreide resultaten van dit bezoekersonderzoek kunt u hier terecht.

Voorwaarde voor het doorgang laten vinden van bijeenkomsten zonder maximum aantal bezoekers, is dat deelnemers van tevoren wordt gevraagd of ze symptomen van Covid-19 vertonen. Ook dienen bezoekers zich vooraf te registeren, iets wat al van toepassing was voor Recreatie Vakbeurs. Op ‘t Holt: “Zodra men binnen is, kan er vrij bewogen worden over de beursvloer. Uiteraard hanteren wij op alle plekken op de beursvloer de anderhalve meter afstand. Ook is er de mogelijkheid om zowel op als buiten de beursvloer verantwoord met elkaar te netwerken. Verder worden er extra hygiënemaatregelen getroffen, waaronder extra schoonmaak van bijvoorbeeld sanitair en op diverse plekken zijn desinfectiestations te vinden.”

De reeds geïmplementeerde Smart Badge technologie die toegepast is op Easyfairs beurzen, maakte het al mogelijk om contactloos informatie op de stands van exposanten te scannen en zal nu een nog belangrijkere functie krijgen, komende editie ook voor het eerst op Recreatie Vakbeurs. Deze badge biedt een digitaal alternatief voor het schudden van handen of het uitwisselen van visitekaartjes. Na afloop van het beursbezoek ontvangt de bezoeker een e-mail met daarin een overzicht van alle exposanten die hij of zij gescand heeft. Voor meer informatie: www.recreatie-vakbeurs.nl.