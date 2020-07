Fletcher Hotels krijgt kansen door coronacrisis

Het bekende Arc Hotel in Renesse heeft per 15 maart jl. de deuren gesloten in verband met de coronacrisis. Vervolgens is het hotel failliet gegaan. Fletcher Hotels heeft het hotel overgenomen en zal vrijdag 3 juli a.s. de deuren weer openen. Vele horecabedrijven, waaronder ook hoteliers, verkeren in financieel zwaar weer door de coronacrisis. Voor enkele is het aanvragen van het faillissement zelfs onontkoombaar. Voor andere organisaties, waaronder Fletcher Hotels, biedt deze periode ook geweldige kansen en nieuwe mogelijkheden. “Het noodgedwongen moeten sluiten van een hotel door de huidige eigenaar gunnen we niemand, maar het feit dat hotels, in dit geval gratis aangeboden worden aan Fletcher Hotels spreekt van vertrouwen. Wij zien dit als een groot compliment. Het onderbrengen van hun hotel bij Fletcher, biedt ons de kans om te laten zien waar wij goed in zijn”, vertelt Rob Hermans – CEO van Fletcher Hotels. Het hotel in Renesse zal vanaf vrijdag onder de naam Fletcher Strandhotel Renesse weer geopend zijn. Het hotel beschikt over 48 hotelkamers, een mooi restaurant, bar en geweldig terras voor het hotel. Een hotel dat uitermate geschikt is om vakantie te vieren in eigen land.

Fletcher hotel nummer 101

Voor Fletcher is het hotel in Renesse nummer 101. De hotelketen verwacht dat er dit jaar nog meer hotels aangeboden worden waardoor de keten de mogelijkheid krijgt om door te groeien. “Voor Fletcher betekent dit dat we in staat gesteld worden onze positie in Nederland verder te verstevigen waardoor er nog meer werkgelegenheid komt en onze continuïteit verder gegarandeerd wordt” aldus Rob Hermans .