Landelijke promotiecampagne Visit Flevoland

Visit Flevoland start deze week een nationale campagne om het bezoek in Flevoland voor een vakantie of een dagje uit extra te stimuleren. Met paginagrote advertenties in magazines van landelijke dagbladen en een search en social campagne wordt Flevoland flink onder de aandacht van het Nederlandse publiek gebracht. De titel van de campagne is Flevoland, Duidelijk anders. Pijler in de campagne is de boodschap die Flevoland als geen ander kan uitdragen: Flevoland heeft en geeft je ruimte. Wanneer je de provinciegrens passeert, zie je het meteen: Flevoland is duidelijk anders. Maar ook wanneer je in Flevoland op pad bent, ervaar je het gelijk: die ruimte. Dat anders wordt in de ‘eigen campagne’, maar ook in het landelijk hersteloffensief #hiermoetjezijn naar voren gebracht.

Bijzondere plekken in een zee aan ruimte

Aan de hand van de thema’s natuur, water en architectuur wordt de lezer door de provincie gegidst. Verrassende plekjes, activiteiten en bijzondere overnachtingslocaties inspireren de lezer om langs te komen. De beelden die hierbij gebruikt worden, nemen de lezer mee het gebied in. ‘We weten dat we met beelden van de wilde poldernatuur, de weidse wateren, de grootse architectuur en Land Art mensen verbazen. De boodschap ‘Flevoland heeft en geeft je ruimte’ nodigt uit het gevoel – wat de ruimte van Flevoland met je doet – zelf te ervaren. De campagne laat in de verschillende uitingen steeds specifiekere informatie zien. En op de website visitflevoland.nl vind je tal van voorbeelden. Zo gidsen we mensen naar al die ‘duidelijk andere’ plekjes en activiteiten van Flevoland’, aldus Rinkje Tromp van Visit Flevoland.

#hier moet je zijn

Op nationaal niveau is er door Gastvrij Nederland, NBTC Holland Marketing, de provincies en destinatiemarketingorganisaties een hersteloffensief ontwikkeld. Deze bestaat uit een campagne die de Nederlander (en later ook de Duitse en de Belgische bezoeker) uitnodigt mooie plekken in Nederland te ontdekken. Flevoland haakt aan op de campagne door het gebruik van #hiermoetjezijn, het logo en actief voorbeelden te benoemen van bijzondere plekjes in Flevoland.

Gastvrijheidssector en Covid-19

De afgelopen maanden zijn voor de vrijetijdssector heel ingrijpend geweest. Niet (of maar gedeeltelijk) open kunnen en de vele voorzorgsmaatregelen die getroffen moesten worden, hebben veel impact gehad op de ondernemers. De onduidelijkheid over wat er wel en niet open mag/is zorgt bij de consument voor een afwachtend sentiment ten aanzien van vakanties en dagjes uit. De afgelopen periode heeft Visit Flevoland door middel van een reeks filmpjes de ‘1,5 meter economie’ onder de aandacht gebracht. In deze filmpjes laten ondernemers zien hoe zij op een creatieve manier een switch hebben weten te maken met hun bedrijf. Daarnaast heeft de provincie een subsidieregeling geopend. Ondernemers kunnen een bijdrage krijgen voor de kosten die ze (hebben) moeten maken om aan de nieuwe 1,5 meter economie te voldoen. De nationale campagne van Visit Flevoland en deelname in de #hiermoetjezijn-campagne moeten zorgen voor een duurzaam (vraag)herstel in de vrijetijdssector van Flevoland.