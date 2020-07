LuxeTenten heet nu YALA

LuxeTenten, Europees marktleider in het ontwerpen en produceren van safaritenten en glamping lodges, heeft haar naam per 1 juli gewijzigd in YALA | luxury canvas lodges. De nieuwe identiteit en proactieve merkstrategie passen in de ambitie om een prominente wereldspeler te worden. “Glamping is een groeiende trend en met een jaarlijkse groei van tussen de twintig en dertig procent heeft deze markt een enorme potentie,“ aldus Ivo van der Vlis, algemeen directeur van het wereldwijd opererend bedrijf. “Daarnaast zien we dat consumenten vanwege de coronacrisis veelal luxe safaritenten verkiezen boven een hotel. Hierdoor neemt de vraag voor het opzetten van grote glamping projecten toe. YALA, een naam die iedereen wereldwijd kan uitspreken en die past bij onze productrange van stoere safaritenten tot aan exclusieve glamping lodges op 5-sterren niveau. Voor 1 september staat de introductie van een nieuwe range producten, bovenop ons bestaande aanbod aan safaritenten, op de plank”. De safaritenten en luxe glamping lodges van YALA staan in 50 landen, verspreid over meer dan duizend campings.