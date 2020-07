Nu is de kans om Europa te ontdekken

Nederlandse media zijn volgens de CEO van campingspecialist ACSI, Ramon van Reine, te negatief over het reizen in Europa. “Ik ben nu zelf op een aantal campings in Italië geweest en het angstbeeld van de hele dag mondkapjes dragen klopt niet. Toch is dat het verhaal dat veel Nederlandse media vertellen. En dat vind ik erg jammer. Natuurlijk als CEO van ACSI, maar ook voor al die prachtige campings door heel Europa heen die allemaal hun best hebben gedaan er ondanks corona toch iets moois van te maken deze zomer.”

Van Reine is sinds een aantal dagen in Italië en merkt zelf dat een mondkapje zo goed als nergens nodig is, op een paar kleine regio’s na. “Alleen in winkels en als je naar je plek loopt in een restaurant moet je een mondkapje op. Voor de rest van je vakantie niet. Op het strand hoef je geen mondkapje op en heb je alle ruimte. Nu is het hét moment om te genieten”

Dat Nederlandse toeristen nu misschien wel een unieke kans laten liggen geldt volgens Van Reine ook voor het bezoeken van populaire bestemmingen. “In de mooiste plaatsen ter wereld is het nu voor de verandering eens rustig. Juist nu kun je steden als Florence en Venetië ontdekken. Je hebt die steden bij wijze van spreken voor jezelf! Of rijd eens een keer zonder files rond het Gardameer. Omdat de horeca open is kun je gewoon genieten van een echt Italiaans ijsje bij de ijssalon of een authentieke espresso op het terras.”

Ook over de reis zelf hoeven Nederlandse toeristen zich geen zorgen te maken. De grenzen van en naar Zuid-Europa zijn open. En de bekende files op de vaste plekken? Ook die zijn er niet of nauwelijks.