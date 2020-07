Nieuwe digitale vakbeurs ‘Alles Wat Boeren Boeit’

Fedecom lanceert een aantal nieuwe initiatieven en data voor de beurskalender in de agro- en groensector. De tweejaarlijkse Vakbeurs AgroTechniekHolland (ATH) die in september a.s. zou plaatsvinden, is verplaatst naar de zomer van 2022. Deze zal dan gelijktijdig plaatsvinden met de Vakbeurs GroenTechniek Holland (GTH) . Fedecom start dit najaar met een geheel nieuw initiatief t.b.v. de agrosector, de digitale vakbeurs ‘Alles Wat Boeren Boeit’.

Beursmanager Willem Bierema: “We gaan de twee vakevenementen ATH en GTH vanaf 2022 gelijktijdig organiseren. Door de coronacrisis moesten we ATH verschuiven, en dit alternatief levert enkele voordelen op. Zo past 2022 goed in de internationale beurskalender en is er synergie in een groeiend deel van de exposantengroepen en ook gedeeltelijke overlap in bezoekersdoelgroepen. De exposanten van de twee evenementen ATH en GTH krijgen ieder een herkenbaar, specifiek beursterrein en een eigen opzet, waarbij exposanten die op beide beurzen (willen) exposeren een overlappend beursterrein kunnen bezetten. De specifieke bezoekersdoelgroepen en stakeholders van beide marktsegmenten worden ieder met gerichte campagnes benaderd en uitgenodigd. Tegelijkertijd kunnen de bezoekers die in beide segmenten actief zijn alle relevante informatie tijdens één beursbezoek verzamelen.”

Fedecom werkt momenteel aan een aantal plannen om exposanten in contact te brengen met hun (potentiële) klanten. Eén van die initiatieven is het online platform ‘Alles Wat Boeren Boeit’, dat dit najaar wordt gelanceerd. Een breed, online platform voor de leveranciers van machines en techniek ten behoeve van boeren en loonwerkers. Op dit digitale platform van de mechanisatie- en technologiesector kan de bezoeker alles wat hem boeit zoeken, bij voorbeeld op merk, product, innovatie, etc. Ook evergreens van eerdere ATH-beursedities, waaronder het Zo Goed Als Nieuw paviljoen (ZGAN) en de innovatieprijs Bronzen Sikkel, worden onderdelen op ‘Alles Wat Boeren Boeit’.

Met dit nieuwe initiatief brengt Fedecom als een van de eersten in de branche een breed platform-portaal waar de beursbezoekers en andere geïnteresseerden altijd en overal en via elk gewenst kanaal (papier, mobiel, laptop, pc, tablet) naar eigen keuze kunnen kennismaken met het complete aanbod van nieuwe machines en technieken. Bovendien is het platform interactief: bezoekers en exposanten kunnen in direct contact met elkaar komen. Exposanten kunnen deelnemen middels verschillende pakketten van diensten. In september wordt het platform gelanceerd en de eerste digitale vakbeurs ‘Alles Wat Boeren Boeit’ zal in november voor bezoekers toegankelijk zijn.