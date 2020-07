Hoe corona Nederlandse hotels en campings in Zuid-Europa tot wanhoop dreef

Corona deelde een dreun uit aan het toerisme. Landen sloten grenzen, lockdowns dwongen hotels en campings te sluiten. Drie Nederlandse hotel- en camping-eigenaren in Frankrijk, Italië en Spanje vertellen over hoe zij worstelden met de ingrijpende gevolgen van corona en hoe ze nu de draad weer oppakken. ‘Er moet niet te veel kapotgaan.’

Italië – Hotel Lory

Nog 200 Euro op de bank in Italië.

Maurice Paasschens zat de lockdown met zijn gezin in Noord-Italië uit en zag wat het virus deed met hun hotel. Wekenlang stonden de 23 kamers die uitkijken over het vier kilometer lange meer van Molveno in de Dolomieten leeg. Het familiebedrijf van Paasschens en echtgenote Karen Wanders bleef op last van de Italiaanse overheid van 9 maart tot 15 juni gesloten.

Paasschens: “Tijdens de krokusvakantie zat het hier nog vol wintersporters. Daarna werd het abrupt stil. We hebben net niet rood gestaan. We hebben Lory vijf jaar geleden gekocht en elke cent in het hotel geïnvesteerd. Daardoor hadden we geen buffers opgebouwd. Op een gegeven moment hadden we nog 200 euro op onze rekening staan. “Hij kreeg veel telefoontjes van bezorgde gasten – 70% komt uit Nederland -, die deze zomer op vakantie wilden in het berggebied met toppen van ruim drieduizend meter. “Vakantie moet ontspanning zijn. Als mensen mij vertellen dat ze niet zeker weten of ze dit jaar wel naar Noord-Italië durven, heb ik liever dat ze volgend jaar komen”, zegt Paasschens. “Zonder hun zorgen.” Het aantal nieuwe besmettingen in de provincie Trente, waar Molveno in ligt, was afgelopen week met een paar gevallen per dag relatief laag. Paasschens is optimistisch. Maar de handen moeten wel uit de mouwen.

Frankrijk – Camping Le Clou

Duimen voor een zonnige herfst.

Het zonovergoten terras, de kampeerplaatsen en chalets tussen de bomen en de drie zwembaden van de ‘Nederlandse’ camping Le Clou lagen er de afgelopen maanden verlaten bij. Toen Frankrijk half maart op slot ging, regende het annuleringen bij de twee Nederlandse echtparen die de vier hectare grote camping in de Franse Dordogne exploiteren.

Veel Nederlanders blijven dit jaar thuis of vieren vakantie in eigen land, bleek al uit een enquête. Marion Stal ziet vooral kwetsbare ouderen en gezinnen met heel jonge kinderen afhaken. Ze krijgt ook veel vragen: “Is het zwembad open? Moet ik op de camping een masker dragen? Dat laatste hoeft niet. De regels in Frankrijk zijn vergelijkbaar met die in Nederland. De ligbedjes bij het zwembad staan verder uit elkaar, net als de tafels op het terras. Het sanitair wordt vaker schoongemaakt en de wc’s gedesinfecteerd.” Ze kijken hoe ze de verloren weken kunnen inhalen. Stal: “Normaal gaan we na de zomer dicht. Dit jaar blijven we in ieder geval open tot en met de herfstvakantie. We hopen dat mensen die hun meivakantie schrapten, dan alsnog komen. Oktober is prachtig in de Dordogne.”

Spanje – B&B Finca Maravilla Verde

Spaanse gasten redden Nederlandse B&B.

Hoe zwaar het financieel ook was, Riët Oving en Jacco Janse en hun drie kinderen hebben zich in hun bed and breakfast in Andalusië geen moment opgesloten gevoeld.

Tijdens de strenge, acht weken durende lockdown waren miljoenen Spanjaarden voor een frisse neus aangewezen op balkon of tuin. Het Nederlandse gezin heeft rond de oude Spaanse Finca Maravilla Verde 62 hectare groen in de glooiende heuvels tot zijn beschikking. De palmbomen, paarden en het zwembad bij het plaatsje Puerto Serrano konden niet alle zorgen wegnemen. Een lange reeks annuleringen volgde, klanten vroegen hun geld terug maar Oving kon niet iedereen betalen. “We hebben tegoedbonnen aangeboden. Gelukkig hadden de meeste mensen er begrip voor.” Inmiddels zijn sinds 1 juni ook de Spaanse grenzen weer open. Oving zet alles op alles om de schade te beperken. Dat lukt heel behoorlijk. “De helft van de boekingen in juli en augustus gaat door, de rest was geannuleerd. Maar die ruimte vul ik nu wel zo veel mogelijk met Spanjaarden. Dankzij de Spanjaarden zit ik de komende maanden bijna helemaal vol. Hier heeft niemand zin om naar het strand of een naar een openbaar zwembad te gaan. Er is veel vraag naar vakantiehuizen met goede voorzieningen waar ze met familie en vrienden het leven kunnen vieren.”

Bron: Het Financieel Dagblad