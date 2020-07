Nieuw: Foodboxen en versbereide maaltijden voor in de bungalow bij Landal GreenParks

Landal GreenParks heeft een assortiment foodboxen en versbereide maaltijden ontwikkeld, die gasten kunnen bestellen voor in de bungalow. Met dit nieuwe initiatief kunnen gasten genieten van verschillende eet- en drinkmomenten in en om de bungalow. Ook zijn er boxen om zelf producten te maken in de bungalow, aan de hand van meegeleverde ingrediënten en instructies.

“Dit initiatief is ontstaan vanuit de behoefte om onze gasten een lekker en verrassend eet- en drinkaanbod te kunnen bieden. Daarnaast zien we dat veel families er in deze tijd de voorkeur aan geven om in gezinsverband in de bungalow te eten. We spelen daarop in met een assortiment versbereide maaltijden en diverse foodboxen die gasten kunnen bestellen voor de verschillende eet- en drinkmomenten,” aldus Rogier Claessens, conceptdesigner bij Landal GreenParks.

Gasten kunnen onder meer kiezen uit picknickboxen en borrelboxen. Ook zijn er boxen om zelf in de bungalow met het gezin ijsjes te maken, chocoladelollies of appelmoes. Daarnaast kunnen gasten kiezen uit een assortiment verse maaltijden, zodat men niet zelf hoeft te koken. De verse maaltijden en de foodboxen zijn online te bestellen via de gratis Landal-app. Gasten kunnen bovendien al geruime tijd hun verse broodjes en snackbarbestellingen online plaatsen, om wachtrijen in de winkel en de snackbar te voorkomen.

Duurzame samenwerking

Landal GreenParks heeft voor de ontwikkeling van de foodboxen samengewerkt met Boerschappen, een duurzaam bedrijf dat zich inzet om voedsel via de kortste en eerlijkste weg van boer tot klant te brengen en met (food-)marketingbureau Tasty Lemon. De filosofie van Boerschappen sluit nauw aan bij het ‘natuurlijk samen eten en drinken’ van Landal GreenParks, gebaseerd op het bereiden van verse en gezonde, duurzame ingrediënten uit de regio en het samen proeven van gerechten en specialiteiten uit de regio.