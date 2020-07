Roompot opent in 2021 nieuw natuurpark in het Belgische Eksel

Europa’s tweede en Nederlands grootste aanbieder van vakantiewoningen opent in 2021 een nieuw natuurpark in Eksel, het hart van de Limburgse Kempen in België. Het vakantiepark wordt in het uitgestrekte natuurdomein Bosland in de recreatiezone van het Exelshof geïntegreerd en zal 121 vakantiewoningen tellen. De bouwheer, Life Tree Group, is in februari al met de werken gestart zodat de eerste gasten er volgende zomer kunnen worden verwelkomd.

Roompot biedt vandaag meer dan 165 vakantieparken aan en breidt sterk uit. Centraal in de ontwikkeling van nieuwe parken zijn de locatie, de service en de kwaliteit van de woningen. In België heeft Roompot het recent gebouwde Breeduyn Village, waar 63 luxevilla’s op slechts 200 meter van het strand in Bredene zijn gelegen, en partnerpark La Clusure nabij de Luxemburgse grens. België is een belangrijke groeimarkt voor Roompot. Zo zijn de Belgen de derde belangrijkste gasten in aantallen voor Roompot en kijkt Roompot verder uit naar een uitbreiding van zijn parkenportfolio in België.

Roompot is in volle expansiemodus. In Nederland verwelkomde Roompot net voor de zomer het park Pagedal in zijn aanbod en plant het volgend jaar zijn aanbod uit te breiden met minstens 7 nieuwe parken en resorts. De voorbije jaren renoveerde Europa’s tweede grootste in de verhuur van vakantiewoning zijn bestaande parken en tilde het die parken naar een hoger niveau. Het investeert ook fors in de uitbreiding van zijn aanbod. Zo stappen 3 prachtige vakantieparken van Landal over naar Roompot: de 74 Beach Villa’s op Hoek van Holland, Duinresort Dunimar en de 90 strandhuisjes in het Noord-Hollandse Julianadorp. Verder is men volop bezig met de (voorbereiding van de) bouw van het nieuwe VeerseKreek aan het Veerse Meer in Zeeland, een nieuw ecologisch park aan het Markermeer in Wijdenes in Noord-Holland en een nieuw park in het Noord-Brabantse Someren, die allemaal in 2021 hun eerste Roompot gasten zullen ontvangen.

Het nieuwe natuurpark in Eksel wordt aan die lijst toegevoegd en vormt dus de zevende uitbreiding voor Roompot in 2021.