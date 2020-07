Grijp nu de kans om toerisme duurzaam te ontwikkelen

Vorig jaar bezochten 20 miljoen buitenlandse toeristen ons land. Het FD-artikel ‘Verslaafd aan toerisme’ gaat in op de vraag of het toerisme na de coronacrisis terug moet naar hoe het was en weer een monocultuur moet worden (FD, 3 juli). Laten we deze kans aangrijpen en inzetten op kwaliteit in plaats van kwantiteit, zoals ook hoogleraar toerisme Jan van der Borg in het artikel stelt.

De toekomstvisie Perspectief Bestemming Nederland 2030 is vorig jaar gelukkig ook door de Tweede Kamer en de provincies omarmd. Hierin staat hoe Nederland zich kan ontwikkelen tot duurzame, toekomstbestendige bestemming, waarbij de belangen van bewoners, bedrijven en bezoekers in balans zijn. Toerisme moet niet langer een doel op zich zijn, maar een middel worden om bij te dragen aan maatschappelijke uitdagingen. Denk hierbij aan het bevorderen van de vitaliteit op het platteland, het creëren van banen in krimpgebieden, of onderhoud van natuurgebieden. Zo profiteren alle Nederlanders van toerisme.

Juist nu zouden regio’s en gemeenten met ondernemers en inwoners plannen moeten maken over een nieuwe invulling van de toerismesector. Dat kan bijvoorbeeld op het gebied van ecotoerisme of e-mobiliteit, het beleefbaar maken van streekproducten of door het revitaliseren van binnenstad en winkelcentra. Gebruik daarbij digitale innovaties en technologische oplossingen om bezoekers te spreiden, de beleving te vergroten en de leefbaarheid voor bewoners te verbeteren. Want het belangrijkste is om hierbij de bewoners van gemeente of regio niet te vergeten. Zij maken immers de plek en zijn de belangrijkste gebruiker.

Bron: Financieel Dagblad