De IJssel in gelopen

Hans Olthof, wethouder Financiën in Olst-Wijhe, baarde opzien met een filmpje waarin hij met alleen zijn hoofd nog zichtbaar de IJssel in is gelopen om aan te tonen dat het water hem aan de lippen staat. Zijn zoon had ’s morgens de video in één take opgenomen en het beeldende protest werd later die dag ruim 200.000 keer bekeken.

In een uitgestorven gemeentehuis met uitzicht over de rivier waar hij zijn protest vormgaf, wijst Olthof op de kleine jachthaven. Slechts een handjevol boten ligt in de regen te dobberen. ‘Vorig jaar haalden we 50.000 Euro aan toeristenbelasting binnen, dit jaar nog niks.’ Verder heeft de gemeente tijdens corona alle subsidies in de culturele sector in stand gehouden waar geen inkomsten tegenover staan. Ook zijn de huren van maatschappelijk vastgoed doorbetaald, net als de contracten met vervoersbedrijven. ‘Bij elkaar gaat het om vele tonnen.’

Gemeenten die tot de corona-uitbraak kloppende huishoudboekjes wisten te overleggen, hebben nu moeite om de begroting voor 2020 sluitend te houden. De kosten blijven oplopen, zowel door de opgelegde kortingen door het Rijk als door een steeds verder toenemende vraag bij Jeugdzorg, een regeling met een budgettair wagenwijd open eind. Daar raast corona nu overheen. Olthof: ‘Het lastige is de onzekerheid, waardoor we dreigen af te stevenen op een perfect storm.’

Is er dan niets te bedenken om de narigheid dragelijker te maken? Olthof heeft een even simpele als lucratieve oplossing: huizen bouwen. ‘Tussen nu en 2030 wil Zwolle 10.000 woningen bouwen, Deventer 7000. Wij liggen daar precies tussenin en hebben toestemming voor slechts 536 woningen. De provincie, die bepaalt hoeveel er mag worden gebouwd, houdt het tegen. Ze vrezen een ongebreidelde groei.’ Olthof wijst op de voorzichtige trend dat onder invloed van de coronacrisis en woningnood in de grote steden mensen in de Randstad vaker kiezen voor een woning in de periferie. ‘Hier heb je voor 2,5 ton een huis met een lap grond.’ Het zou veel problemen oplossen. ‘De vraag is er en we hebben de ruimte. Mogen we bouwen dan praat je over miljoenen aan inkomsten en kunnen we voorzieningen in stand houden.’

Bron: Financieel Dagblad