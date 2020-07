Vakantie op eigen bodem

Nederlanders die op vakantie gaan in eigen land, compenseren enigszins het wegblijven van buitenlandse bezoekers door de coronacrisis.

ING berekende begin juni dat de Nederlandse toeristische sector in juli en augustus €3 mrd Euro kan mislopen als gevolg van de coronavirusuitbraak. Vooral plannen voor vakantie in het buitenland worden geschrapt, ook door buitenlanders die aanvankelijk bij ons op vakantie wilden. Het verlies wordt enigszins gecompenseerd door de thuisblijvers. Vakantie in eigen land dus! Maar wat is hier eigenlijk te doen? Wat dat betreft kunnen juist buitenlandse gasten ons op ideeën brengen, want die ervaren Nederland anders dan wij. Terwijl Nederlanders in eigen land vooral de natuur in trekken en sportieve activiteiten ondernemen, kiezen zij vaker voor cultuur en voor een groter aantal activiteiten.

Alle ballen op de thuisblijvers

Verliezen en extra inkomsten voor de Nederlandse toeristische sector door wijziging van vakantieplannen in zomer 2020, in € mrd:

Bron: Financieel Dagblad