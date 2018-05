Op zaterdag 30 juni a.s. vindt de achtste Open Tuinendag Utrecht plaats. Zo’n vijftig particuliere tuinen en pandhoven in en rond de Utrechtse binnenstad, waarvan de meeste niet openbaar toegankelijk zijn, openen dan hun poorten voor het publiek. Verscholen achter de muren en huizen in en rond de binnenstad liggen de Utrechtse stads- en binnentuinen. Het zijn groene oases van rust en vaak verrassende staaltjes tuinarchitectuur. De Open Tuinendag is een unieke gelegenheid om deze bijzondere plekken te bezoeken. Ook in 2018 is een aantal nieuwe, nog niet eerder opengestelde tuinen opgenomen, waaronder vier tuinen achter de monumentale 19e-eeuwse panden Maliebaan 12 t/m 18. Bijzonder is dat deze tuinen in elkaar overlopen, maar toch zeer verschillend zijn. Zo is de tuin achter het Oranje Fonds (nr 18) een typische landschapstuin compleet met glooiingen, maar is de tuin achter AEF (nr 16) juist strak ingericht rond een moderne, verdiept liggende kantoorruimte. Op het hek tussen deze twee panden is een gedicht van Ingmar Heytze te lezen. De tuinen achter het VSBfonds (nr 14) en achter Stichting Beheer SNS REAAL (nr 12) onderscheiden zich met buxushagen en beelden. Ook nieuw is Herenstraat 17; bijzonder in deze tuin is de middeleeuwse zinkput, die bij de tuinaanleg werd ontdekt. Voor de liefhebbers is er veel keuze: grote tuinen, kleine tuinen, hofjes, pandhoven van kerken en kloosters, sober aangelegde tuinen en tuinen met beelden en vijvers. Alle tuinen zijn uniek en bieden vaak een verrassende blik op de omringende bebouwing. Het programma van de Open Tuinendag biedt volop mogelijkheden om een dag in de Utrechtse binnenstad door te brengen. De tuinen liggen op loopafstand van elkaar en een horecagelegenheid is nooit ver weg. In een aantal tuinen vinden muziekoptredens plaats of worden rondleidingen gegeven. Klik hier voor informatie en reserveringen.