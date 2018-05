Ziggo Dome upgradet toiletten Live Avenue

Eventlocatie Ziggo Dome en toilethygiënespecialist Vendor hebben recentelijk de 12 toiletten op de Live Avenue, de besloten VIP boulevard, vernieuwd met implementatie van het Vendor Moments concept. Zo wordt de live beleving die gasten in de zaal ervaren verlengd tot in het toilet. Met inzet van een mix aan beeld, kleur, materialen en geur speelt Ziggo Dome positief in op de zintuigen en vormt het toiletbezoek geen onderbreking van de totale concertbeleving.

Beleving in de kleinste ruimte van de Ziggo Dome

De Live Avenue ontvangt jaarlijks circa 50.000 gasten vanuit de Ziggo Dome Member Club waar het verder gaat dan enkel de beleving van een concert. Gasten genieten van een bijzondere avond uit met beschikking over vier drankbarren, een foodbar, excellente service, een meer dan fantastisch uitzicht op het podium en sinds kort dus ook luxe toiletten waarin je als bezoeker wordt meegenomen in één van de zes belevingswerelden, gevisualiseerd met prachtige beelden, een aangename geur en smart dispensers. Perry de Jong, Nationaal Accountmanager Vendor: “Ons voorstel over hoe het begrip ‘beleving’ ook kan worden toegepast op de kleinste ruimte van de Ziggo Dome, het toilet, werd met veel enthousiasme ontvangen. In gesprek met elkaar kwamen we als snel erop uit dat de toiletten een verlengstuk moesten vormen voor de beleving die een gast op de Live Avenue ervaart. Die mate van luxe en comfort wilde Ziggo Dome haar gasten ook in het toilet bieden. Daar sluiten de gekozen materialen, de beelden en de speciale geur naadloos op aan.

Inspelen op de customer journey

“Het draait om de gehele beleving ook wel customer journey genoemd: van het parkeren van de auto op gereserveerde parkeerplekken onder de eventlocatie tot aan het toiletbezoek. Op al deze momenten waarop gasten in aanraking komen met een element dat de Ziggo Dome faciliteert, willen we voor onze zakelijke Member Club gasten net dat beetje meer, net dat beetje anders zodat niet alleen zij, maar ook hun genodigden positief verrast worden aldus David Kasten, Manager Member Club.