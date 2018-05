Windmill Cruises vertelt heldenverhaal van Zaanse molens

Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad opent 25 mei de nieuwe attractie van de Zaanse Schans: Windmill Cruises. Tijdens een rondvaarttour wordt op een interactieve manier het heldenverhaal van de Zaanse molens verteld. Onder de titel Helden in zicht! brengt Windmill Cruises Zaanse Schans een ode aan de Zaanse molens. Initiatiefnemer van dit bijzondere project is Gaby Lovers, telg van de bekende Amsterdamse redersfamilie. ‘De Zaanse molens hebben heldenrollen vervuld. Ooit stonden er meer dan 1200. Door de molens floreerde de handel aan de Zaan dat leidde tot het allereerste handelsgebied in Europa. De Gouden Eeuw ontleent haar ontstaan, bestaan en succes aan de heldendaden van deze molens. Dat verhaal moet verteld worden.’

Helden in zicht! is een interactieve rondvaarttour en duurt 45 minuten. Het hele jaar wordt er tussen 9.30 en 17.00 uur elk half en heel uur afgevaren. Via een appkunnen bezoekers kiezen uit tien talen. Tijdens de vaart worden beelden van toen en nu getoond. Gaby Lovers: ‘Het toeristische landschap in Nederland vraagt om meer interactieve belevingen. Elke Nederlander zou trots moeten zijn op onze molens. Windmill Cruises opent 1 mei de deuren op de Zaanse Schans. De officiële opening is op 25 mei. Deze zal worden verzorgd door burgemeester Jan Hamming van Zaanstad. Klik hier voor informatie.