Nieuwe meerdaagse fietsroute langs Natuurkampeerterreinen in Drenthe

Voor fietsavonturiers die van meerdaagse tochten houden, met een tentje achterop, is er een nieuwe fietsroute: de Natuurkampeerroute Drenthe. De route voert langs elf Natuurkampeerterreinen en is de zesde in de serie Natuurkampeerroutes die zijn ontwikkeld door Stichting De Groene Koepel in samenwerking met Stichting Landelijk Fietsplatform.

Natuurkampeerroute Drenthe

Drenthe heeft drie geweldige Nationale Parken: Dwingelderveld, het Drents-Friese Wold en de Drentsche Aa. Deze meerdaagse fietsroute voert langs alle drie, én langs de kleinere en minder bekende natuurgebieden van Drenthe. Daarmee is dit een enorm afwisselende route langs zandverstuivingen, door bossen, langs beekdallen en door heidegebieden. Naast de prachtige natuur is er ook een rijke cultuurhistorie in Drenthe, waaronder de grafheuvels en hunebedden die stammen uit de IJstijd. Maar ook sporen uit een minder ver verleden liggen op de route, waaronder Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Fietsvakantie met kinderen

De fietsroute start bij station Hoogeveen, maar natuurlijk is het mogelijk om op een ander punt te starten. Het zijn relatief korte trajecten waardoor de route ook heel geschikt is voor gezinnen met kinderen die op fietsvakantie willen. Fietsers die meer uitdaging zoeken kunnen meerdere trajecten achter elkaar fietsen.

Update Natuurkampeerroutes

De overige vijf Natuurkampeerroutes – Overijssel, Groningen, Friesland, Achterhoek en Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden – zijn geactualiseerd. De Natuurkampeerroutes zijn geschikt voor zowel beginnende fietsers als ervaren fietsers. Alle routes zijn ongeveer 300 kilometer lang en de lengte van de dagetappes kan naar eigen inzicht bepaald worden. De Natuurkampeerterreinen in de routes hebben allemaal het Fietsers Welkom-label. Er zijn extra voorzieningen voor fietsers, zoals bijvoorbeeld picknicktafels en slechtweervoorzieningen. Tot 19.00 uur wordt er een plekje vrijgehouden voor fietskampeerders. De Natuurkampeerroutes zijn te vinden op www.nederlandfietsland.nl/natuurkampeerroutes en hebben een downloadbare routefolder en gps-bestand.