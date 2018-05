46ste Nationale Molendag op 12 en 13 mei

Op 12 en 13 mei 2018 is het Nationale Molendag, het belangrijkste molenevenement van Nederland. Dit jaar is het thema: ‘Ontmoet de molenaar!’. Naar aanleiding van de UNESCO inschrijving van het Nederlands molenaarsambacht op de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Vele honderden molens doen mee en op een groot aantal plaatsen worden feestelijke activiteiten georganiseerd. Voor kinderen is gratis het Molen-Ontdekboekje op te halen. Kijk op molens.nl voor alle deelnemende molens.

De molen beleef je pas echt als je binnen bent!

Molens malen niet alleen graan. Sommige zagen hout zoals De Eenhoorn in Haarlem, op De Schoolmeester in Westzaan wordt papier gemaakt en in het Rotterdamse Kralingen staan de snuif- en specerijmolens De Ster en De Lelie. Naast de wind gedreven molens zijn er in Nederland óók vele water gedreven molens waaronder De Mallumse Molen in Eibergen of de Eerbeekse Oliemolen. In de laatste wordt olie geslagen uit lijnzaad. Vele poldermolens zorgen ervoor dat we droge voeten houden zoals de molenviergang in Aarlanderveen. Elke molen is uniek en vertelt zijn eigen geschiedenis. Kom óók op bezoek en de molenaar vertelt je de bijzonderheden van zijn prachtige molen. U bent van harte welkom!

Extra activiteiten tijdens Nationale Molendag

Van stekjesmarkt tot molenontbijt op de stelling, van pannenkoeken bakken tot molensafari voor kinderen. Daarmee biedt Nationale Molendag voor ieder wat wils. Daarnaast is het op verschillende molens feest. Molen De Koe in Ermelo viert zijn 10-jarig bestaan en De Jacobus in het Gelderse Vessem wordt 125 jaar. De Molen van Oude Hengel in Ootmarsum doet voor het eerst mee en molen De Kraai in Westbroek maalt bij voldoende wind voor het eerst in 60 (! )jaar weer tarwe.

Gratis Molen-Ontdekboekje

Voor kinderen ligt op elke deelnemende molen gratis het Molen-Ontdekboekje klaar. Vol puzzels, raadsels, kleurplaten en spelletjes.

Meer weten?

De Nationale Molendag wordt georganiseerd door vereniging De Hollandsche Molen en Het Gilde van Vrijwillig Molenaars. Daarnaast wordt de dag mede mogelijk gemaakt door de BankGiro Loterij. Het volledige programma voor Nationale Molendag is te vinden op molens.nl.

foto: Roelof Kooiker.