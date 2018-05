Wandelevenement Oer-IJ Expeditie

Op donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag, staan 4.000 wandelaars aan de start van de ontdekkingswandeltocht Oer-IJ Expeditie. Aan deze tweede editie doen opnieuw een recordaantal deelnemers mee. Er is dit jaar maar liefst keuze uit vijf verschillende routes. De start en finish is in Castricum bij archeologisch centrum Huis van Hilde. Aan de 16 km en 21 km doen ruim 2.000 wandelaars mee. De overige wandelaars zijn verdeeld over de 10 km, 26 km Polder en Duin en 26 km Stelling Amsterdam. Organisator Le Champion en Stichting Oer-IJ zijn ontzettend trots dat de interesse voor de tweede editie van dit evenement opnieuw zo groot is.

De Oer-IJ Expeditie neemt de deelnemers mee op een echte ontdekkingswandeltocht door een bijna vergeten landschap, dat zich laat lezen als een spannend geschiedenisboek. Hier zijn nog goed de restanten te zien van het Oer-IJ, een grillige zijtak van de Rijn, die tot het begin van de jaartelling bij Castricum in zee uitmondde. Dit jaar heeft de Oer-IJ Expeditie maar liefst vijf routes, waarvan de 26 km Polder en Duin geheel nieuw is. De overige routes hebben kleine aanpassingen. Net als vorig jaar zijn er onderweg weer allerlei acts te zien. Deze acts hebben te maken met het vernieuwde thema van dit jaar, wat nog een verrassing blijft tot 10 mei. Daarnaast zullen de gidsen weer nieuwe verhalen vertellen over het verleden van het landschap.

Stichting Oer-IJ

Le Champion en Stichting Oer-IJ werken ook dit jaar weer samen na een succesvolle eerste editie. Stichting Oer-IJ is tevens het goede doel van het wandelevenement. Zij zet zich in voor het behoud en verantwoord beheer van dit bijzondere en kwetsbare gebied. Deelnemers konden bij de inschrijving een vrijwillig donatie doen. Zowel de gidsen als de acts die je op de route tegenkomt zijn verzorgd door Stichting Oer-IJ.