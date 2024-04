ACSI Kampeerreizen nieuwe sponsor NJBB

ACSI Kampeerreizen is vanaf april 2024 de nieuwe sponsor van de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB). Met de samenwerking willen beide partijen petanque promoten onder een breder publiek. Als toonaangevende organisator van georganiseerde kampeerreizen, is ACSI Kampeerreizen voor de NJBB de ideale partner om kampeerliefhebbers te bereiken.

Olaf Melsen, directeur van de NJBB, reageert enthousiast op de gesloten sponsorovereenkomst. ‘Door deze samenwerking kunnen we de petanquesport nog toegankelijker maken voor een breder publiek. We weten natuurlijk dat er op de camping al regelmatig een potje gespeeld wordt en ACSI Kampeerreizen is een perfecte partner om dit verder te promoten. Het past dan ook goed bij onze missie om de sport te bevorderen en mensen samen te brengen.’

Ook Pieter Melieste, manager Touroperating bij campingspecialist ACSI, is tevreden. ‘Met meer dan 50 jaar ervaring in het organiseren van kampeerreizen, begrijpen we de waarde van het groepsgevoel en ontspanning tijdens het kamperen. Ook tijdens de reizen die wij organiseren wordt er door de deelnemers graag petanque gespeeld.’

De kracht van de sport zit in de laagdrempeligheid, geeft Melieste aan. ‘Petanque en kamperen zijn een uitstekende combinatie. Het is ontspannend, het bevordert de sociale interactie tussen campinggasten en de sport is toegankelijk voor alle leeftijden. Als partner van de NJBB bereiken we een grote doelgroep die potentieel heeft om vaker en serieuzer petanque te gaan spelen.’

De sponsorovereenkomst tussen ACSI Kampeerreizen en de NJBB gaat in per april 2024. Vanaf dan zal het ACSI Kampeerreizen-logo ook zichtbaar zijn op de wedstrijdkleding van het Nederlandse team. Dat er een overeenkomst is gesloten voor drie jaar stemt Melsen tevreden. ‘Dit geeft ook het signaal af dat we op een serieuze manier met elkaar in zee gaan en echt inzetten op de lange termijn.’