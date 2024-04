HOTEL NOORDSEE GAAT VERDER ONDER DE VLAG VAN FLETCHER 

Per 1 april zal bij Hotel Noordsee de vlag van Fletcher Hotels in top gaan. Het vastgoed is recent verworven door vastgoedonderneming Dunavast. Het sfeervolle 4-sterren hotel zal verder gaan onder de naam Fletcher Hotel-Restaurant Noordsee-Ameland. Dit hotel, met 54 hotelkamers met balkon en 42 drie- en vierpersoons appartementen met terras of balkon, ligt tussen het pittoreske dorpje Nes en het strand.





Vakantiehotel bij uitstek

Rob Hermans – CEO van Fletcher Hotels vertelt: “Het was onze wens om naast onze hotels De Cooghen op Texel en de Amelander Kaap op Ameland nog een hotel op één van onze mooie Waddeneilanden te hebben, om het huidige aanbod van 114 Fletcher hotels te complementeren.” aldus Rob Hermans, om te vervolgen: “Dit hotel voldeed aan al onze eisen. Het is namelijk een vakantiehotel bij uitstek, voor zowel kort als lang verblijf, waarbij een keuze gemaakt kan worden tussen een hotelkamer of een appartement. Tel daarbij op dat het hotel beschikt over een binnenzwembad, sauna, een gezellig á la carte restaurant Mr Sandman met bar en dat het ligt aan fiets- en wandelroutes en je begrijpt dat het echt bij Fletcher Hotels past.”

Aart Jan Verdoold – CEO van Dunavast is optimistisch over de toekomst van het hotel onder de vleugels van Fletcher Hotels: “Met de afronding van deze transactie zijn wij verheugd om een samenwerking aan te gaan met Fletcher Hotels, een gerenommeerde naam in de gastvrijheidsindustrie. Samen zullen we streven naar het optimaliseren van de gastervaring en het positioneren van Hotel Noordsee als een topbestemming op Ameland.”



Ameland waddendiamant

Op 3 kwartier varen vanaf Holwerd ligt Ameland met als bekend baken de rood-witte vuurtoren bij Hollum. Dit Waddeneiland heeft een 27(!) km lang strand, prachtige panoramische uitzichten en nog ongerepte flora en fauna in het getijden gebied ’T Oerd; daarom wordt het ook wel de Waddendiamant genoemd. Bovendien telt dit eiland 90 km fietspaden, dus de natuurliefhebber wordt hier rijkelijk bediend. De 4 dorpjes Hollum, Ballum, Nes en Buren werden vroeger bewoond door kapiteins en walvisvaarders. In die inmiddels monumentale panden vind je nu vooral boetiekjes, cafeetjes en restaurants.

Kortom: Ameland is voor jong en oud, voor de rustzoeker, de natuurliefhebber alsook de sportieveling de ideale vakantiebestemming.



Faciliteiten hotel

54 hotelkamers met balkon

42 3- en 4-persoons appartementen met terras of balkon

Á la carte restaurant Mr Sandman met bar

2 terrassen

Binnenzwembad en sauna

4 multifunctionele feest- en vergaderzalen