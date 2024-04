Team Curio Prinsentuin wint finale vmbo-wedstrijd Tuinontwerp en -aanleg

De landelijk finale van de Skills Talents vakwedstrijd Tuinontwerp en -aanleg voor vmbo-leerlingen is net als vorig jaar gewonnen door een team van Curio Prinsentuin Oudenbosch. Pim de Bruijn en Kai Roks gingen met het goud naar huis. De tweede plaats was voor het team van het Calvijn College Krabbendijke Kerkpolder en de derde plaats voor Gomarus College Groningen.

Aan de finale namen acht teams van twee leerlingen deel. Zij hadden zich hiervoorgeplaatst tijdens regionale voorronden op diverse groene vmbo-scholen. De deelnemers maakten in vijf uur tijd een tuin van twee bij drie meter met twee houten vlonders, sierpalen, bestrating en vaste beplanting. En dat allemaal onder de blik van de jury en het publiek. De deelnemers kregen bovendien bezoek van minister van Primair en Voortgezet onderwijs Mariëlle Paul. De wedstrijden zijn een bijzondere ervaring voor de deelnemers en een stimulans om door te stromen naar een mbo-opleiding. Het is bovendien een opmaat naar deelname aan de mbo-wedstrijden waarvoor in november kwalificatierondes plaatsvinden.

Bijzondere prijsuitreiking

De vreugde was groot donderdagavond tijdens de prijsuitreiking op Skills the Finals: “Niet normaal hè!”, aldus Pim Bruijn. “Dat je iets mag doen waar je feeling voor hebt, waar je later je boterham mee mag verdienen, en dan hier goud haalt!” De medailles werden uitgereikt door VHG-directeur Marc van Rosmalen en de winnaars van vorig jaar: Délano Gommers en Bas de Bruijn. De overhandiging van de medaille aan zijn broer maakte het voor Bas extra bijzonder: “Ik had wel het idee dat ze op het podium zouden eindigen, maar dit had ik niet durven dromen.”



Meetpunten

De jury beoordeelde de teams op tal van aspecten: van voorbereiding en samenwerking tot netjes en veilig werken en uiteraard het resultaat. “We beoordelen op wat we gedurende de wedstrijd zien én op de meetpunten”, aldus jurylid Jan Pouwelse. “En dan wordt het toch altijd weer spannend, want die meetpunten geven vaak de doorslag. Ook dit keer.”





Skills The Finals

De wedstrijd maakt deel uit van het grote ‘Skills The Finals’ evenement op 21 en 22 maart in de Brabanthallen in Den Bosch. WorldSkills Netherlands organiseerde er 60 vakwedstrijden op vmbo- en mbo-niveau. Het evenement zet de schijnwerpers op het vakgerichte onderwijs en trekt veel bekijks. Gedurende de twee dagen zijn er ruim 30.000 bezoekers ontvangen, waaronder leerlingen van (v)mbo-scholen die zich komen oriënteren op een vakrichting. Media-aandacht was er ook voor dit evenement, onder andere van de NOS.

Samenwerking met WorldSkills Netherlands

Koninklijke VHG organiseert deze wedstrijden voor vmbo-leerlingen samen met de aoc’s en Groene Hotspots, in nauw overleg met WorldSkills Netherlands. Ook is er samenwerking met diverse sponsoren: de winnaars van het brons, zilver en goud ontvingen een set kniebeschermers van Fento. Pim en Kai gingen bovendien naar huis met fraaie oorbeschermers met radio van Husqvarna.

Foto:

Fotograaf: WorldSkills Netherlands

Bijschrift: Gouden medaillewinnaars Pim de Bruijn en Kai Roks van Curio Prinsentuin Oudenbosch gaan het nog ver schoppen in de groenbranche. Ook de winnaars van zilver (Calvijn College Krabbendijke Kerkpolder) en brons (Gomarus College Groningen) én alle andere deelnemers wacht een mooie toekomst in de groensector.