Hof van Saksen trendsetter als hét familieresort in luxe gastbeleving

Hof van Saksen, het premium familieresort in Nooitgedacht, Drenthe, blijft het aanbod continu vernieuwen, zodat gasten kunnen blijven ontdekken, ontspannen en genieten. Momenteel ondergaan alle boerderijen een totale upgrade in zowel ruimte, als in luxe en comfort. Een ambitieus project waarbij alle boerderijen een compleet vernieuwde woonkamer, keuken, eetkamer en slaapkamers krijgen. Daarbij is gekozen voor hoogwaardige merken, materialen en wordt samengewerkt met de beste designers, onder wie Studio Piet Boon. Hof van Saksen ontvangt jaarlijks ruim 190.000 gasten op het resort en is op vele gebieden trendsetter en toonaangevend voor de branche.

Gerro Vonk, eigenaar van Hof van Saksen: “Gasten verwachten bij het Hof van Saksen een premium beleving. Dat vraagt om continue vernieuwing van ons aanbod. Daarbij gaat het om onze faciliteiten en onze verblijven. Deze upgrade gaat zeker een hoop gasten positief verrassen.”

Uitbreiding aanbod Luxe en Luxe Wellness boerderijen

Het ontwerp van het topsegment is van Studio Piet Boon, geen onbekende voor het Hof van Saksen. Al bij de bouw van het resort in 2007 tekende Piet Boon voor het interieur van de Havezate, waar onder meer het spectaculaire indoor waterpark, de spa en wellness en vier hoogwaardige restaurants gevestigd zijn.

Nu wordt het aanbod van de Luxe en Luxe Wellness boerderijen daarbij flink uitgebreid. Naast het volledige Studio Piet Boon design krijgen de boerderijen een grote luxe keuken en een ruime badkamer met Finse sauna. Ook buiten zijn de boerderijen verrijkt met een luxe ingericht terras met comfortabele loungeset en een grote veranda. De Luxe Wellness boerderij beschikt over een ruime Jacuzzi.



Familiebeleving staat centraal

Behalve de eerder vermelde vernieuwingen kregen ook de ‘Newborn’ en de ‘Kinder’boerderij een volledige make-over. De Newborn biedt een warm thuis aan families die net een baby hebben mogen verwelkomen. De ‘Kinder’boerderij is ideaal voor gezinnen met jonge kinderen, waarbij kan worden gekozen voor een water- of een adventurebeleving.

Voor grotere familiegroepen en drie generatie vakanties creëerde Hof van Saksen de Family Fun boerderijen en de Culinaire boerderijen.



Inmiddels heeft bijna de helft van alle boerderijen een metamorfose ondergaan. Medio 2025 zullen alle boerderijen een upgrade hebben gekregen en kunnen gasten op Hof van Saksen weer volop ontdekken, ontspannen en genieten.



Speelplezier voor kinderen met volwassen

Naast de bestaande speelruimte Harrewar met 1.100m2 kinderplezier, kunnen nu ook de allerkleinsten zich oneindig vermaken in het gloednieuwe Baby- en Peuterparadijs van maar liefst 675 m². Hier zijn drie speciale zones voor baby’s, kruipertjes en peuters, waar ze veilig kunnen spelen en leren.

De vernieuwde bowling biedt een spectaculaire en moderne ervaring voor het hele gezin met het Hyperbowlen-concept. Met de toevoeging van het bijzondere Baby- en Peuterparadijs en de sensationele vernieuwing van de bowling biedt Hof van Saksen nu bijna 4.000 m² indoor speelavontuur voor kinderen. Voor gezinnen die liever buiten actief zijn biedt Hof van Saksen een veelheid aan activiteiten waaronder de fraaie 18-holes Family Adventure Golfbaan.





Unieke set waterglijbanen compleet

In 2023 werd aan het unieke waterpark van Hof van Saksen een vijfde spectaculaire waterglijbaan toegevoegd. De sensationele, 120 m lange Subito is de grootste overdekte bowl waterglijbaan van ons land. Eerder waren er al de Bombo, de grootste indoor bandenglijbaan ter wereld, met een vrije val van meer dan 10 meter; de Intenso, de hoogste bandenglijbaan van de Benelux; de Presto, die bekend staat als de steilste speedslide van Nederland en de Saltato, met een lengte van maar liefst 195 meter, vier trechters met een doorsnede van vijf meter.



Excellente werkgever

Hof van Saksen neemt in april 2024 een nieuw logistiek centrum in gebruik. ‘De Deel’ is een uniek pand waar alle facilitaire processen van Hof van Saksen, schoonmaakorganisatie CSU en de overige partners van het resort samenkomen en een gezonde, efficiënte en vooral prettige werkomgeving hebben. Hof van Saksen en haar toeleveranciers bieden op het resort werkgelegenheid aan ca. 700 medewerkers en Hof van Saksen is daarmee een belangrijke en aantrekkelijke werkgever in Drenthe.

Kijk voor meer informatie op: www.hofvansaksen.nl