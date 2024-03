Op avontuur in het Wilde Westen, Slagharen opent op 30 maart

De start van seizoen 2024 komt steeds dichterbij. Nog 8 nachtjes slapen en dan opent op zaterdag 30 maart, Attractie- & Vakantiepark Slagharen voor de 62e keer haar deuren. Vandaag onthult het Overijsselse pretpark wat gasten dit jaar kunnen verwachten.



Wilde Westen

Slagharen, het park waar al sinds 1963 het Wilde Westen tot leven komt en waar avonturen op elke hoek op je wachten! De magie van het oude frontier met een moderne twist, waar families kunnen genieten van een onvergetelijke dag vol plezier en opwinding.



Spring!

Vanaf de opening staat het park, in het teken van ‘Spring!’. Het voorjaarsevenement van Slagharen, de lentezon schijnt en het park is vrolijk aangekleed met kleurrijke vlaggen, bloemen en planten maar ook zijn er unieke fotopunten ontwikkeld. In de Music Hall kunnen bezoekers genieten van de Randy & Rosie show: Uit je bol! Waarin Rosie’s deelname aan een bloemenwedstrijd gesaboteerd wordt door de Red Bandits. Tevens wordt de dag afgesloten met een fleurige parade.



Update Red Bandit Adventure

April vorig jaar openden de Red Bandits hun nieuwe attractie en konden gasten een boottocht maken in de nieuwe beleving Red Bandits Adventure. Tijdens deze spannende tocht, worden bezoekers uitgedaagd om een echte Red Bandit te worden en beleven zij diverse avonturen. Om deze beleving naar een hoger niveau te tillen is er meer storytelling aan de attractie toegevoegd door middel van video- en geluidsfragmenten. Zo worden bezoekers meer meegenomen in het verhaal van de Red Bandits en kunnen ze zich aan het eind, als ze de tocht hebben weten te doorstaan, een echte Red Bandit noemen.



Nieuwe luxe 8-persoons accommodatie Rancho Grande

Met de toenemende vraag naar luxere en ruimere vakantiewoningen biedt Slagharen vanaf 2024, 60 nieuwe luxe vrijstaande accommodaties. De woningen komen er in twee uitvoeringen: Rancho Grande en Rancho Grande Deluxe. De accommodaties zijn naast modern, geschikt voor maximaal 8 personen. De woningen bieden vier slaapkamers, twee badkamers, een grote woonkamer voorzien van een luxe keuken en een zonovergoten terras welke gedeeltelijk voorzien is van een overkapping. De Deluxe versie wordt uitgebreid met o.a. een sauna, Ofyr BBQ, Quooker en Bluetooth geluidssysteem. De nieuwe Rancho Grandes worden gerealiseerd op de plaats van de voormalige camping en zijn vanaf 26 april te huur.



Zomerprogramma

Voor de zomer is Slagharen nog volop bezig om een avontuurlijk programma te ontwikkelen. Op dit moment kan er verklapt worden dat er deze zomer een spannende Randy & Rosie show op het programma staat en dat het gevaar op straat niet is geweken. Naast de capriolen die de Red Bandits uithalen, zal er een spannende stunt straatshow worden toegevoegd. Om ook in de late uurtjes te genieten van het park worden er speciale zomeravonden inclusief live muziek georganiseerd, maar hierover volgt later!



Halloween

Na een succesvolle eerste editie kan een tweede editie Halloween in Slagharen natuurlijk niet ontbreken in 2024. Na zeer lovende reacties op het dag- en avondprogramma zal Slagharen deze formules ook in het nieuwe jaar laten terugkeren; Scary Prairie, het familie-event voor gezinnen dat overdag plaatsvindt en Western Nightmares, het avondevent voor bezoekers met stalen zenuwen van 14 jaar en ouder. De komende maanden werkt Slagharen aan de verdere ontwikkeling en vernieuwing van het Halloween Event.



Winter Slagharen

Winter Slagharen start dit jaar anders als andere jaren! Sinterklaas en zijn pieten krijgen een meer prominentere rol in het aanbod en na Halloween maakt Slagharen zich op voor de intocht! Een gevarieerd Sinterklaasprogramma zal worden ontwikkeld waarbij het altijd de vraag blijft of de stuntelige pieten de cadeautjes op tijd weten te bezorgen. Omdat de dagen supervol zijn voor de Sint en zijn Pieten, maken ze ook gebruik van het park om af en toe te rusten in een sfeervolle vakantiewoning.



Als de goedheiligman weer richting Spanje is vertrokken, zal het park worden omgetoverd tot een magisch kerstfestijn. Fonkelende lampjes, kerstbomen en veel zoetigheden zorgen voor een sfeervol park. Uiteraard zal de kerstman zijn intrek nemen in het park om zich voor te bereiden op de drukke kerstdagen. Naast een spetterende vuurwerkshow tijdens Oudjaarsavond kan er tijdens de feestdagen ook naar hartenlust worden geschaatst om daarna te genieten van warme chocolademelk!



Kortom, ook seizoen 2024 staat weer vol beleving en avontuur!

