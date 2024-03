Pasen en pretparken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

Met Pasen begint traditioneel het seizoen van de attractieparken, hoewel steeds meer attracties ook in de winter geopend blijven. Veel parken introduceren de komende tijd nieuwe attracties, entertainment of andere verbeteringen, wat consumenten een reden geeft om het park (opnieuw) te bezoeken. Er zijn enkele opvallende trends.

Zo maken nieuwe attracties vaker deel uit van een compleet themagebied waarin een verhaal centraal staat voor de attractie, de winkel (merchandise), het aanbod aan horeca en zelfs de toiletten. Bezoekers worden graag ondergedompeld in een bepaalde wereld, waardoor ze even hun dagelijkse zorgen kunnen vergeten. Een goed voorbeeld van zo’n themagebied is Danse Macabre, rondom de vernieuwde versie van het voormalige Spookslot in de Efteling.

Ook de opkomst van veel kleine of halve dagjes uit wint aan terrein. Het aanbod van kleinschaligere vrijetijdsactiviteiten groeit snel. Er ontstaan locaties waar één of meerdere activiteiten gecombineerd kunnen worden met horeca, zoals Prison Golf; een cross-over tussen een escaperoom en midgetgolf. Of Battle Kart waarbij de traditionele kartbaan wordt vervangen door projecties, augmented reality, gamification en echte karts een live videospel creëren. Dierentuinen investeren opnieuw in speeltoestellen, themagebieden met diverse diersoorten en dankzij Ouwehands Dierenpark zijn er voor het eerst koala’s te zien zijn in ons land. Ook blijken unieke jonge dieren goede publiekstrekkers te zijn. Zo heeft Safaripark Beekse Bergen hun drie jonge Afrikaanse olifanten in de schijnwerpers gezet door het bewonderen ervan het ‘Watotowatembo-effect’ te noemen. Het kijken naar jonge olifantjes maakt mensen gelukkig, zo is de redenering. Bovendien krijgen de jonge dieren betekenis doordat bezoekers een beschermingsproject van hun soort in Kenia kunnen steunen.

Goof Lukken

Aanleiding: Nederlandse pretparken gaan weer open