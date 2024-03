Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) doneert 8.000 bomen

Op donderdag 28 maart zal de NKC bijna 4 voetbalvelden met bomen doneren voor de Nederlandse bossen. Een groep van 200 camperaars gaat op deze dag symbolisch alvast zo’n 200 van de 8.000 bomen planten op landgoed Schovenhorst bij Putten. Op deze manier wil de NKC bijdragen aan de toekomstige weerbaarheid van de bossen en de biodiversiteit versterken.

De NKC doet dit in samenwerking met de stichting StukjeNatuur. Deze organisatie zet zich in voor hoogwaardige natuurontwikkeling in heel Nederland door particulieren en bedrijven. Het initiatief van de NKC komt voort uit de behoefte iets terug te doen voor de kilometers die camperaars afleggen. Marieke van Dijl, manager duurzaamheid bij de NKC: ‘Wij staan voor camperplezier, nu maar ook in de toekomst. Als vereniging met 65.000 leden willen we in ruil voor het plezier van het camperen ook iets terugdoen voor de natuur. Dat doen we vanuit het besef dat campers meestal op diesel rijden, wat best vervuilend is. Op Landgoed Schovenhorst bij Putten gaan we boompjes planten met camperaars die aan onze groepsreizen hebben deelgenomen. Al die afgelegde kilometers compenseren we met 8.000 bomen die een waarde vertegenwoordigen van €35.036,02. En om de reizigers erbij te betrekken en te laten zien dat er echt bomen komen, werken we graag met StukjeNatuur. Zij zorgen er voor dat al die bomen op de juiste plaats in de bossen van Nederland terecht komen en garanderen dat die de komende 50 jaar niet worden gekapt. Zo maken we de wereld een stukje groener’.