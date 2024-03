Nederlanders massaal op zoek naar woning buitenland

Second Home Beurs boekt recordaantal bezoekers.

Dit weekend heeft de Second Home Beurs in Utrecht een opvallend record geboekt met ruim 13.000 bezoekers die massaal op zoek waren naar een woning in het buitenland. De toename van 40% in vergelijking met de vorige editie in september bevestigt de groeiende trend onder Nederlanders om hun horizon te verbreden en te investeren in vastgoed over de grens.

Populariteit rondom Middellandse zee

Met name landen rondom de Middellandse zee blijken grote aantrekkingskracht uit te oefenen op potentiële kopers. De populariteit kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder het aangename klimaat, de goede bereikbaarheid en de gunstige prijs-kwaliteitverhouding van onroerend goed. Bovendien bieden deze landen een scala aan lifestyle- en recreatiemogelijkheden, die tegemoetkomen aan de wensen van zowel investeerders als vakantiegangers.

Tom van den Brink, exhibition manager van de Second Home Beurs, verklaart: “Het is fascinerend om te zien hoe de interesse in buitenlands vastgoed onder Nederlanders blijft groeien. Deze recordopkomst benadrukt de toenemende behoefte aan een tweede thuis in het buitenland, waar men kan genieten van rust, ontspanning en een andere levensstijl. Bovendien zorgt de stijgende belasting in Box-3 voor wind in de zeilen”.

Ontwijken van Box3 heffing

Naast het zoeken naar een persoonlijke get-a-way, blijkt uit eigen onderzoek dat veel investeerders ook de mogelijkheden verkennen om rendement te halen uit vastgoedinvesteringen buiten Nederland. Met de trend van een toenemende belastingdruk in Box-3 in Nederland wordt vastgoed in het buitenland steeds aantrekkelijker als een winstgevende en fiscaal gunstige investeringsoptie.

Desondanks is er niet uitsluitend oog is voor buitenlands vastgoed, maar worden ook kansen gezien op de binnenlandse markt. Investeren in regulier vastgoed is minder aantrekkelijk is geworden, onder andere door de box-3, de nieuwe regels rondom middenhuur en de hoge overdrachtsbelasting. Veel nieuwbouw van recreatief vastgoed is vrij op naam.

De Second Home Beurs is een ontmoetingsplaats voor zowel aspirant-kopers als vastgoedprofessionals voor een tweede woning, en biedt een unieke gelegenheid om uitgebreide informatie in te winnen, advies in te winnen en direct in contact te komen met aanbieders van binnen- en buitenlands vastgoed. Het evenement vindt twee keer per jaar plaats. Volgende editie vindt plaats dit najaar van 4-6 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch.