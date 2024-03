Prinses Margriet opent jubileumeditie Keukenhof met Symphony of Colours

Keukenhof vandaag geopend voor bezoekers

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet opende dinsdagmiddag 19 maart de 75-jarige jubileumeditie van Bloemententoonstelling Keukenhof in Lisse. Met inzet van generaties bevlogen mensen is Keukenhof in 75 jaar uitgegroeid tot een internationaal fenomeen. Wereldwijd een begrip en belangrijk voor de sierteeltsector en de reisindustrie.

Met de start van de Symphony of Colours heeft Prinses Margriet de jubileumeditie van Keukenhof officieel geopend. Music-director Eric van Tijn heeft een speciale track voor het openingsmoment gecomponeerd waarin klassieke muziek, hedendaagse pop en dance-tracks verbonden worden. De gekozen songs, gezongen door sopraan Laetitia Gerards verbinden leven, kleur, lente en bloei. Een nieuw leven komt letterlijk tot bloei met een indrukwekkend kleurenpallet als resultaat. Keukenhof brengt een Symphony of Colours als startschot voor een nieuw seizoen maar ook om 75 jaar Keukenhof in volle kleuren te vieren.

Sandra Bechtholt vertelde in het interview met presentator Patrick Lodiers het volgende “Bezoekers uit de hele wereld zijn verwonderd door de bloemenpracht. Er is hier ruimte voor het vertellen van verhalen, er gebeurt hier iets verrassends. Het wereldberoemde bloemenpark en een gemotiveerde organisatie vormen de stevige fundamenten voor nog eens 75 jaar. En hoe we die jaren invullen, daar ga ik als nieuwe directeur mee aan de slag”.

In de achterliggende 75 jaar heeft Keukenhof zich mogen verheugen in een

grote belangstelling van het Koninklijk Huis. Op 2 mei 1950 bracht de koninklijke familie een bezoek aan de bloemententoonstelling, waarvan Koningin Juliana in dat jaar beschermvrouwe was. Prinses Margriet en de andere prinsesjes behoorde eveneens tot de eerste gasten van Keukenhof. Samen met enkele vriendinnen namen zij deel aan de tuinbeoordelingswedstrijd.



Keukenhof ontstond als een initiatief van een groep bloembollenkwekers en -exporteurs die een etalage voor de sierteeltsector wilden creëren. Het eerste seizoen was meteen al een succes. De bloemententoonstelling verwelkomde 236.000 bezoekers. Het oorspronkelijke park is ontworpen door Zocher in de Engelse landschapsstijl.

In het historische park van 32 hectaren zijn in totaal weer zo’n zeven miljoen bloeiende tulpen, hyacinten, narcissen en andere bolgewassen te bewonderen. Honderd inzenders leveren bloembollen en zeshonderd kwekers zorgen voor bloemen en planten als onderdeel van de bloemenshows in de paviljoens. Voorman parkbeheer Stefan Slobbe en ontwerper Frans Beijk gaven de genodigden een inkijkje in het werk van het tuinteam.

Het wordt een feestelijk seizoen met een jubileumtentoonstelling, uitgave van een internationale postzegel, een jubileumconcert met het Metropole orkest, een documentaire en tal van andere activiteiten.



Vandaag donderdag 21 maart kunnen ook alle bezoekers om 12.00, 14.00 en 16.00 uur genieten van de openingsshow Symphony of Colours.

Keukenhof is in 2024 geopend van 21 maart tot en met 12 mei. Tickets zijn verkrijgbaar via www.keukenhof.nl.