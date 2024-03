Als echte zeilliefhebber hou ook ik van het scherp aan de wind zeilen. Je weet dan echter ook dat als je te scherp aan de wind gaat zeilen dat je dan de snelheid volledig uit de boot haalt. In fiscalibus is dat niet anders. Ik zal er nimmer voor terugdeinzen hele principiële zaken een keer tot het einde toe uit te procederen en zal dan ook alle geoorloofde zaken uit de kast halen, maar je moet dan echter wel zelf geloof in een casus hebben en houden. Bij het doornemen van mijn jurisprudentie kwam ik weer een casus tegen, waarvan ik onmiddellijk dacht: als fiscaal-jurist zou ik nooit aan deze casus aan begonnen zijn.

Het speelde in de gemeente Schouwen-Duiveland. Een dame had zich op 29 december 2018 in de gemeente Schouwen-Duiveland in de Basis Registratie Personen laten inschrijven. Haar echtgenoot stond in een andere gemeente ingeschreven. Ondanks de inschrijving van mevrouw in de gemeente Schouwen-Duiveland had de gemeente aan een belastingplichtige een aanslag forensenbelasting ad € 1432,92 opgelegd. De aanslag was door de gemeente, aan belastingplichtige opgelegd omdat zij, voor haar en haar gezin, gedurende meer dan 90 dagen in een jaar een woning met een WOZ-waarde van € 428.000 tot haar beschikking had, terwijl zij, in de optiek van de gemeente, ondanks de inschrijving, niet haar hoofdverblijf in de gemeente Schouwen-Duiveland had. Waar mevrouw haar hoofdverblijf had moest naar de omstandigheden worden beoordeeld, zo oordeelde de Rechtbank Zeeland- West-Brabant op 27 december 2023. De inschrijving in de Basis Registratie Personen is voor het antwoord op de vraag waar iemand zijn hoofdverblijf heeft een belangrijk signaal doch ook zeker niet alles bepalend. De Rechtbank ging dan ook niet mee in het verhaal dat de beide echtelieden een LAT-relatie hadden en om die reden in verschillende gemeentes ingeschreven stonden. Het hielp daarbij ook niet mee dat de betreffende woning zeer regelmatig verhuurd was en mevrouw haar inkopen veelal deed in de woonplaats van haar man. Onder dergelijke omstandigheden kun je naar mijn oordeel inderdaad niet aantonen dat je je hoofdverblijf hebt in de gemeente Schouwen-Duiveland en niet in de gemeente waar de echtgenoot ingeschreven staat. Op basis van de feiten en omstandigheden oordeelde de Rechtbank in mijn optiek dan ook terecht dat de aanslag Forensenbelasting in casu terecht was opgelegd. Het is daarmee een zeer feitelijke uitspraak die onder andere omstandigheden ook zeker heel anders kan uitpakken. Zoals ik in mijn inleiding al zei: Je mag in een procedure best tot het gaatje gaan maar je moet ook weer niet te scherp aan de wind gaan zeilen.

