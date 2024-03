Veranderingen klimaat

De recreatiemarkt, in de zin van het recreatief gebruik van een terrein, wordt onder meer beïnvloed door de bruikbaarheid van de terreinen. Het klimaat speelt daarin een steeds grotere rol. De afgelopen jaren, met mooie en veelal warme zomers, hebben Nederlanders doen beseffen dat zij in een mooi land leven en verre reizen niet nodig zijn voor een uitstekende vakantie met prachtige natuurbelevingen. Anderzijds worden wij ook geconfronteerd met extreme omstandigheden ik wijs daarbij op het hoog water van de afgelopen periode.

Dit heeft een groot aantal ondernemers hoofdbrekens gekost rondom de jaarwisseling. Ondergelopen campings, de grote kracht van het water en de schadegevolgen van dien. Het zijn zaken die wij niet kunnen voorkomen maar het is wel zaak hier als ondernemer goed over na te denken.

Ten eerste is het zaak uw verzekeringsportefeuille eens goed tegen het licht te houden bij uw tussenpersoon. Niet alles is te verzekeren, maar er is wel degelijk verschil in dekking bij dit soort calamiteiten. Ook is het zaak de inrichting van uw terrein hierop af te stemmen, dat wil zeggen denk bij nieuwbouw goed na over op welke plek u waar en wat aanlegt en creëer natuurlijke hoogtes. Denk aan vroeger toen de dijken ons minder beschermden waarbij we op terpen bouwden. Plaats uw verhuuraccommodaties eventueel verhoogd. Deze speelse elementen kunnen zelfs de sfeer op uw park versterken.

Uiteraard speelt hoog water niet bij elk bedrijf, maar ook landschapsinpassing op andere bedrijven zijn gewenst denk daarbij aan drainage bij hevige regenval of voldoende beschutting tegen extreme zon. Onze ervaring is dat financiers ook steeds meer gaan letten op de gevolgen die klimaatschade kunnen veroorzaken dit in combinatie met duurzaamheid. Vanaf heden moet hierover gerapporteerd worden in taxatierapporten Duurzaamheidsparagraaf (DuPa 2.0).

Ook potentiële kopers kijken naar de impact klimaatinvloeden op locatie. Met name de hoogwater problematiek heeft de afgelopen periode invloed gehad op de interesse voor dit type campingbedrijven. Veel kopers willen een mooi bedrijf aan het water maar willen zich niet geconfronteerd zien met gevolgen die invloed hebben op de exploitatie en daarmee de verdiencapaciteit van het bedrijf. Kortom een veranderende natuur en weersinvloeden geven kansen maar ook bedreigingen. Het is aan u als ondernemer deze te managen waar dat kan. Het mooie van de recreatie is dat iedere tijd weer nieuwe invloeden heeft op de bedrijfsvoering. Dit maakt ondernemen in deze branche dan ook dynamisch, waarbij in onze beleving het ook de werkvreugde moet geven om aan deze veranderingen het hoofd te bieden.