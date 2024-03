Artificial Intelligence of AI

De term AI is al niet meer weg te denken in onze huidige maatschappij. Is het een buzzwoord of mogelijk nog ‘iets te ver van uw bed?’. Op Breda University nemen we de ontwikkeling enorm serieus. Inmiddels hebben we een opleiding die de bouwers van AI in de toekomst opleidt. Zij gaan de tools ontwikkelen die u kan gebruiken. Daarnaast worden alle docenten binnen alle academies opgeleid om AI te begrijpen maar vooral om deze techniek aan de huidige studenten te leren. Wij geloven dat AI een gelijke revolutie is als internet of de mobiele telefonie.

Maar wat kunt u er nu mee? Gewoon er mee beginnen is mijn advies. Het kan u helpen bij het schrijven van teksten (ChatGPT), of het automatiseren van processen die nu nog door personeel gedaan wordt. In deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt, is AI één van de mogelijke oplossingen. Via chatbots kunt u een 24 uurs receptie of gastenservice hebben, die veel standaardvragen afvangt. Uw receptie personeel kan zou weer meer aandacht aan de gast geven. Ook voor het maken van personeelsplanningen of inkoop kan AI een handige tool zijn. Zelfs een deel van uw marketing kan nu geautomatiseerd worden. Heeft u dan minder personeel nodig? Nee uw personeel moet alleen andere competenties krijgen. Onder andere op het gebied van AI. Immers uw moet het systeem blijven ‘voeden’ en aansturen. Wij verwachten dat AI vooral de productiviteit gaat verhogen. Of mogelijk kan het zelfs de beleving voeden. In de USA heeft het Dali museum de schilder weer tot leven gebracht door AI. De bezoeker kan letterlijk in gesprek met de kunstenaar over zijn werk. Met een acteur zijn verschillende scripts opgenomen en in verschillende combinaties legt hij de diepere laag van werk uit. Een verrijking van de beleving. Ik hoop dat u AI ook als een verrijking gaat zien in uw bedrijfsvoering. We staan nog aan de wieg van deze ontwikkeling maar door samen ervaring op te doen en te delen, kan AI veel voor ons betekenen. Wilt u hulp om AI in te zetten. Daag ons of onze studenten eens uit!