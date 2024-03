“VRIJE TIJD kan krachtige multivitamine van de samenleving worden”

In een wereld waar de scheidslijnen tussen onze werkuren en momenten van ontspanning steeds meer vervagen, is het van cruciaal belang dat we met een kritisch oog kijken naar de evolutie binnen de vrijetijdseconomie. Het is daarom mooi dat Merlijn Pietersma, mijn co-host bij de podcast over toerisme, recreatie en vrije tijd zich tot doel heeft gesteld om hier een antwoord op te vinden. “Wat maakt toerisme, recreatie en vrije tijd zo belangrijk voor mensen? En hoe kan het domein de mentale en fysieke gezondheid van onze samenleving nog meer boosten?” In deze zoektocht gaat Pietersma gebruikmaken van vrijdenkers buiten het vrijetijdsdomein, zoals een filosoof, historicus en psychiater.

Een goed initiatief dat ik van harte steun! Recente ontwikkelingen schetsen immers een boeiend beeld van een branche in volle transformatie, eentje die zich niet alleen schikt naar de nieuwe werkelijkheid van ons dagelijks leven maar ook een actieve rol speelt in het vormgeven van onze toekomstige ontspanningsmomenten. Ik wil Merlijn prikkelen met enkele stellingen die ik graag met de lezer deel:

Toerisme en recreatie voor elk budget

Vaak wordt deze stelling geprezen als de democratisering van ontspanning, waarbij werkelijk iedereen, ongeacht de dikte van de portemonnee, kan genieten van een welverdiende pauze. Maar is de realiteit wel zo idyllisch? Er loert een gevaar om de hoek dat we afstevenen op een eenheidsworst van ‘betaalbare’ belevingen, die de prachtige diversiteit van onze planeet dreigt te versmallen.

Digitalisering van de verblijfsrecreatie

De digitalisering van de verblijfsrecreatie verdient ook onze aandacht. Hoewel technologie zeker comfort en efficiëntie met zich meebrengt, moeten we alert blijven op het verlies van persoonlijke interactie. Een digitale check-in haalt het niet bij de warmte van een menselijk onthaal. Het puzzelstukje dat we moeten vinden is dus: hoe balanceren we technologische innovatie met het behoud van authentieke menselijke connecties?

Exclusieve verblijf concepten

Deze high-end concepten, die een flink prijskaartje dragen, zijn in opkomst. Ze beloven een unieke ervaring, maar tegelijkertijd rijst de vraag of deze exclusiviteit niet een maatschappelijke kloof creëert. Is het eerlijk dat alleen de rijken zich bepaalde luxe vormen van ontspanning kunnen permitteren?

Transformatie van vakantieparken

De transformatie van vakantieparken naar meer creatieve en innovatieve concepten is zonder twijfel positief te noemen, maar het is belangrijk dat deze veranderingen inclusief blijven en niet alleen de welgestelden ten goede komen. Daarnaast zetten fiscale maatregelen en de afnemende populariteit van sommige parken vraagtekens bij de houdbaarheid van de sector. Zitten we over 5 tot 10 jaar niet weer met een overschot aan aanbod waar niemand trek in heeft?

Natuur en stilte als nieuwe luxe

Juist de plekken en periodes waar je even uit de waan van de dag kan stappen, waar je offline kan zijn, waar je één kan zijn met de natuur zijn voor de komende jaren de nieuwe schaarste goederen. We zagen het al tijdens de Corona pandemie waarin bospaden overbevolkt werden. Welke kansen en bedreigingen zien we hierin voor campings, glampings en vakantieparken?

Terugkeer van de internationale gast

Kijkend naar 2024, met een toename in uitgaand toerisme en een focus op impact in plaats van groei, moeten we ons vizier richten op duurzaamheid en verantwoordelijkheid. De terugkeer van internationale gasten biedt zowel kansen als uitdagingen bij het reguleren van toeristenstromen om overtoerisme en de negatieve gevolgen ervan te beperken.

Concluderend staat de vrijetijdseconomie op een belangrijk kruispunt. We bevinden ons in de unieke positie om een toekomst te vormen waarin recreatie toegankelijk, duurzaam en verrijkend is voor iedereen. Dit vraagt om een kritische evaluatie van de huidige trends en de moed om conventionele modellen in twijfel te trekken. Het is een mooi vraagstuk waar Merlijn aan wil gaan staan en wat mij betreft ook erg nodig. Wil je hem benaderen of meedenken, stuur hem dan even een bericht op Linkedin!