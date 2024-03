15e Nederlandse Boominfodag: een overweldigend succes

De Nederlandse Boominfodag organiseerde op donderdag 7 maart 2024 haar 15e editie in de Mauritskazerne in Ede; een jubileumeditie. De organisatie van dit jaarlijkse congres, Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland, in samenwerking met initiatiefnemer Jan Willem de Groot, kijkt terug op een geweldige dag vol kennis, passie en innovatie. Dit jaar waren er bijna 300 gedreven professionals uit de groenbeheer-, boomverzorging- en landschapsontwerpsector vanuit heel Nederland van de partij.

Initiatiefnemer Jan Willem de Groot kreeg tijdens deze jubileumeditie een symbolisch eerbetoon in de vorm van een prachtige houtsculptuur van een uil. Een mooi symbool van 15 jaar gezamenlijke inzet voor onze groene leefomgeving en haar toekomst. Vervolgens nam wethouder Arnold Versteeg van gastgemeente Ede het woord en hij benadrukte het belang van bomen in steden.

Artificial intelligence (AI) in de boomverzorging: een explosie van inzichten

Keynote spreker Renée van Holsteijn nam de deelnemers mee in een krachtige speech over de wereld van kunstmatige intelligentie (AI) en de toekomst van boomverzorging. “AI heeft meer bomen gezien dan wij bij elkaar,” verkondigde ze, om vervolgens de potentie van AI als onmisbare partner voor boomverzorgers te benadrukken. In de middagsessies werden de grenzen van kunstmatige intelligentie door diverse sprekers verder uitgediept, met concrete voorbeelden van AI-toepassingen, zoals het efficiënt verzamelen van data voor geoptimaliseerd boombeheer.

Diversiteit en samenwerking: de motor achter succes

De deelnemers van de 15e editie van de Boominfodag vertegenwoordigden een breed spectrum binnen de groenbeheersector. Van beleidsmakers tot technische experts, elke groep was goed vertegenwoordigd. Deze diverse mix leidde tot levendige discussies en waardevolle uitwisselingen van tips en adviezen.

“Dat de tickets binnen drie weken al uitverkocht waren, onderstreepte voor ons nogmaals het belang van dit evenement. Het was goed en mooi om te zien hoe ontzettend waardevol de kennisdeling en samenwerking is en dat hebben we hard nodig in deze tijden. Juist om mét elkaar dat goede gesprek te voeren over welke boom op welke plek en waarom. Een gesprek over de meerwaarde van bomen in de openbare ruimte in combinatie met andere functies zoals verkeer en parkeren. Als groene en grijze professionals meer met elkaar praten en zich in elkaars wereld verdiepen, kunnen alle functies goed genoeg worden ingericht. De oplossingen zijn er!” aldus Marc van Rosmalen namens Koninklijke VHG.

De toekomst van de groene stad

De inzet voor groen stopt niet na deze succesvolle Boominfodag. Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het Future Green City World Congress dat plaatsvindt van 23 tot 26 september 2024 in Utrecht. Dit internationale congres belicht alle facetten van de groene stad met een focus op de toekomst. Wereldwijde uitdagingen en kansen van stedelijke vergroening worden tijdens dit evenement grondig verkend. Voor meer informatie over de Nederlandse Boominfodag en om op de hoogte te blijven van toekomstige ontwikkelingen kan je terecht op de website www.boominfodag.nl of volg @boominfodag op sociale media.