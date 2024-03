Honderdduizenden kilo’s minder voedselverspilling in Accor-hotels wereldwijd

In samenwerking met Orbisk streeft Accor naar een halvering van de voedselverspilling

Accor Group is één van de eerste grote hotelketen die haar wereldwijde voedselverspilling actief gaat terugdringen. Honderden Accor hotels implementeren de komende maanden een voedselafvalmonitor van Orbisk in hun keuken. Die slimme technologie helpt chefs om hun voedselafval te meten en reduceren. Tijdens de pilot bij 10 hotels in Europa is de voedselverspilling na 6 maanden al met 22% verminderd. Verwacht wordt dat dit na 1,5 jaar oploopt tot een halvering van het voedselafval.



Duurzaamheidsdoelstellingen binnen handbereik

De Accor Group, met meer dan 5.000 hotels één van de grootste internationale hotelketens, heeft ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. Voedselverspilling is een belangrijk thema, met als streven om de food waste in alle hotels voor 2030 met 60% te verminderen. Een doelstelling die zelfs 10% boven de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties ligt. “Door de samenwerking met Orbisk ligt ons doel nu binnen handbereik”, zegt Amy Ferguson, VP Luxury & Lifestyle Global Partnerships & Solutions bij Accor. “Bij de hotels waar we de Orbi hebben geimplementeerd zagen we dat voedselafval een belangrijk topic werd in de keuken. De ecologische en financiële impact is enorm, zeker nu we de technologie wereldwijd uitrollen.’’ Orbisk start met de driehonderd grootste hotels, maar gaan de voedselafvalmonitor in de loop van 2024 inzetten bij veel meer hotels. Lea Bensaadoune, Sustainability Officer bij Fairmont over deze eerste uitrol: ‘’Orbisk heeft zeker geholpen bij het behalen van het eerste doel: een duidelijke nulmeting voor alle hotels. We zijn nu klaar voor de reductie waarbij we streven naar -60% in 2030.’’

Kunstmatige intelligentie als tool tegen voedselafval

Op dit moment staan de voedselafvalmonitors van Orbisk – ook wel liefkozend Orbi’s genoemd – al in hotelkeukens in India, Canada, Amerika en de Verenigde Arabische Emiraten. Met behulp van beeldherkenningtechnologie herkent de Orbi automatisch welke ingrediënten worden weggegooid, in welke hoeveelheid en op welk moment van de dag. Orbisk presenteert die data in een online dashboard, waarmee chefs effectief en eenvoudig hun voedselverspilling kunnen terugdringen. De Accor-keukenteams beoordelen de oplossing met een 8,2 en geven het gebruiksgemak van de monitor zelfs een 9.



Voedselverspilling verleden tijd

Elk jaar wordt wereldwijd 1,3 miljard ton voedsel weggegooid, dat is maar liefst een derde van de totale voedselproductie. “Dat is onnodig en bovendien enorm slecht voor ons milieu”, vertelt Orbisk Co-Founder Richard Beks. “We zijn blij dat grote spelers in de voedselketen dat nu ook inzien. Accor Group is daarin een voorloper en onderneemt als eerste hotelketen actie tegen voedselverspilling. Elk hotel bespaart straks tussen de 15.000 en 70.000 kilo CO2-uitstoot per jaar, dus de totale impact van onze samenwerking is gigantisch. Over een paar jaar is voedselafval in de volumes zoals we ze nu kennen, verleden tijd. Dan kunnen wij ons niet meer voorstellen dat er in 2023 zomaar eten in de afvalcontainer werd gegooid.”